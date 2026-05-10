Actor Gary Centeno y su esposa revelaron el sexo de su bebé: la familia del costarricense crece en México

El costarricense Gary Centeno ha forjado su carrera como actor en México. Allá encontró el amor y se casó con la actriz mexicana Lorena del Castillo.

El actor costarricense Gary Centeno, radicado en México, compartió con sus seguidores en redes sociales una de las noticias más felices de su vida en familia.

El intérprete, quien ha destacado en producciones televisivas y programas de telerrealidad (reality shows), reveló junto a su esposa, la actriz Lorena del Castillo, y su hija, Luna, que pronto llegará a su hogar un nuevo miembro: una bebé.

Hace unos días, el artista confirmó que pronto se convertirá en padre por segunda vez, pero ahora narró que volverá a tener “una princesita” a su cargo. El tierno video de la revelación lo compartieron Gary y Lorena. En las imágenes se ve a los papás sentados en un jardín acompañados por Luna, quien ahora se convirtió en la hermana mayor.

La revelación del sexo la hicieron con una dinámica de un pastel. Luna se tapó los ojos mientras sus papás cortaron el queque con unas copas. Al salir el color rosado del relleno, todos se emocionaron. Gary y Luna bailaron, mientras Lorena reía de la emoción. “Lo que se me viene, Dios mío. “Dos niñas”, expresó alegre Centeno.

“Ya tienen una hermosa Luna y ahora Dios les manda un bello Sol, felicidades y que Dios los bendiga a los cuatro”, “Otra pequeña princesa, muchas felicidades, amigos”, “Una hermanita muy feliz” y “El universo quiere que vivas rodeado de pura mujer hermosa en tu vida”, fueron algunos de los mensajes que recibió la familia en la publicación.

Vea a continuación el tierno momento de la revelación: