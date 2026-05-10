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Actor Gary Centeno y su esposa revelaron el sexo de su bebé: la familia del costarricense crece en México

El artista y Lorena del Castillo serán padres por segunda vez. La revelación la hicieron al lado de su hija Luna

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Por Jessica Rojas Ch.
El costarricense Gary Centeno ha forjado su carrera como actor en México. Allá encontró el amor y se casó con la actriz mexicana Lorena del Castillo. (Archivo)







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Gary Centeno
Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

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