Sharon Segura anuncia gran cambio en su vida en su tercer aniversario de matrimonio

Los creadores de contenido Sharon Segura y Daniem cumplen este 19 de marzo tres años de casados. En medio de la especial fecha para la pareja, causaron revuelo con un peculiar video en el que dan una noticia que sin dudas cambiará sus vidas: están esperando a su primer hijo.

El anuncio del embarazo fue singular, pues Segura comienza hablando en un tono más bien alarmante.

“Ya no puedo más. No puedo más con sentirme mal todos los días, todo el día y no poder hacer nada. No puedo más con el hecho de que padezco de hambre todos los días. Y no puedo más con que ya no tengo que ponerme. La ropa ya no me queda”, comentó en el video.

Sharon Segura y Daniem anunciaron que serán padres primerizos

No obstante, esto solo fue un gancho para captar la atención y posteriormente cambiar a una atmósfera alegre, en la que revelaron que serán padres primerizos, luego de tres años de matrimonio. “Estamos embarazados”, dijeron con emoción

“Pronto vamos a darnos cuenta si es niño o niña y queríamos compartirlo con ustedes porque sabemos que hay muchas personas que han estado esperando esto y se alegran por nosotros, así que estamos demasiado felices”, finalizó la mediática pareja.

Rápidamente, la publicación se llenó de comentarios positivos y felicitaciones de muchas personas, incluyendo a figuras de la farándula costarricense como Choché Romano y Natalia Rodríguez. Sheris Montero, influencer y esposa de Greivin Morgan, también dejó su mensaje en el posteo.

“Qué bendición tan grande. Este 2025 está fertil jaja (sic). Estamos tan felices por ustedes, gracias a Dios siempre cumpliendo los anhelos de nuestro corazón en el tiempo perfecto”, escribió Montero.