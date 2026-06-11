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Shakira no quería irse: el inesperado momento que protagonizó tras su show en el Mundial

Tras interpretar ‘Dai Dai’, durante la inauguración de la cita mundialista, la cantante colombiana sorprendió a todos al estelarizar una curiosa escena

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Por Fiorella Montoya y Fanny Tayver Marín
Shakira encendió al público con su canción 'Dai Dai' en el Estadio de la Ciudad de México.
Shakira encendió al público con su canción 'Dai Dai' en el Estadio de la Ciudad de México. (TAKUYA MATSUMOTO/The Yomiuri Shimbun via AFP)







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Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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