Shakira no quería irse: el inesperado momento que protagonizó tras su show en el Mundial

Shakira encendió al público con su canción 'Dai Dai' en el Estadio de la Ciudad de México.

La cantante colombiana Shakira sumó una nueva Copa Mundial a su “palmarés artístico”; en esta ocasión fue en el Estadio de la Ciudad de México, donde entonó su canción Dai Dai. Sin embargo, lo más sorpresivo sucedió tras su retirada del escenario.

En varios videos que circulan en redes sociales se observa la salida de Shakira del terreno de juego. En ese momento se ve que sus acompañantes le pedían que se retirara, pero ella claramente no deseaba hacerlo.

La imagen muestra a la artista bailando a ritmo de merengue frente a una de las personas que sostenía un celular y, luego, acercándose a bailar con uno de los hombres que estaban cerca; algunos comentan en la web que se podría tratar de su hermano, Tonino Mebarak, pero en la imagen no se distingue.

Las personas de producción les repitieron en varias ocasiones que se retiraran hasta que, tras mucho insistir, hicieron caso a la solicitud y salieron a ritmo de Moviendo la cadera, de Los Hermanos Rosario.

Tras su participación, la colombiana publicó un mensaje que decía: “Que este Mundial transcurra en paz y que sea una fuente de alegría y unión para todos en el mundo”, escribió.