Sebastián Yatra: ¿Cuándo salen a la venta las entradas para su concierto en Costa Rica?

Sebastián Yatra ofrecerá concierto en Costa Rica como parte de la gira 'Entre Tanta Gente Tour'.

El cantante colombiano Sebastián Yatra se reencontrará con sus fanáticos costarricenses el próximo 9 de mayo, cuando se presente en el Anfiteatro Coca-Cola del Parque Viva.

El concierto forma parte de su gira internacional Entre Tanta Gente Tour, una producción que promete una velada llena de emoción, conexión y grandes historias.

La productora Move Concerts anunció este miércoles que las entradas estarán disponibles en www.eticket.cr a partir del 26 de enero, en distintas etapas de preventa.

Los clientes de tarjetas AMEX tendrán acceso exclusivo los días 26 y 27 de enero, mientras que los tarjetahabientes BAC podrán adquirir sus boletos del 28 al 30 de enero. La venta general comenzará el 31 de enero a las 10 a. m.

Los precios varían según la localidad, desde ¢35.800 en los sectores 501, 505, 401 y 405, hasta ¢83.500 en la zona 102 Platinum, que incluye las primeras diez filas. Todas las entradas son numeradas y los costos ya incluyen impuestos y cargos por servicio.

Estos son todos los precios por localidad:

Sectores 501, 505, 401 y 405: ¢35.800

Sectores 502, 504, 402 y 404: ¢41.800

Sectores 503 y 403: ¢53.700

Sectores 101 y 103: ¢59.700

Sector 102: ¢71.600

Sector 102 Platinum: ¢83.500

Esta es toda la información del concierto de Sebastián Yatra en Costa Rica. (Suministrada)