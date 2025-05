Sebastián Yatra confesó que estuvo en la cárcel y que se hizo amigo de otro preso

El cantante colombiano Sebastián Yatra confesó recientemente que estuvo en la cárcel cuando tenía 18 años. Lo reveló durante una entrevista en el programa radiofónico Los 40 Principales, de Colombia, donde sorprendió a los conductores al mencionar el episodio.

Los presentadores, incrédulos, buscaron en internet “Sebastián Yatra en la cárcel” y hallaron una fotografía suya durante el ingreso a prisión. “Esa foto es real, a mis 18”, comentó el intérprete de Tacones rojos. Sin embargo, en ese momento evitó entrar en detalles sobre lo ocurrido.

Días antes, Yatra sí había narrado la historia completa durante su participación en el programa español El Hormiguero, conducido por Pablo Motos. La confesión surgió cuando el presentador le comentó que en la portada de su nuevo disco, Milagro, parecía “un inglés saltando de un balcón”.

Sebastián Yatra pasó 27 horas detenido y compartió celda con un desconocido con quien hizo amistad.

Entonces Yatra explicó cómo una travesura de juventud terminó en un arresto. “Me metieron en la cárcel por saltar de un balcón. Salí corriendo por uno, empecé a saltar de balcón en balcón y terminé en prisión cuando tenía 18 años. Fue en Panama City Beach, Florida. No se lo recomiendo a nadie”, relató.

Detalló que pasó 27 horas detenido. “Lo pasé mal, pero fue una experiencia interesante. Me hizo valorar mucho la libertad. Nos metieron a un amigo y a mí, pero no compartimos celda. Parecía la típica película gringa, vestido de encarcelado”, relató.

El colombiano también confesó que sintió temor al llegar a su celda. “Había un tipo conmigo que no conocía. Compartíamos celda, era como en una película estadounidense. Todo era tal cual se ve en la tele. Me subí con mucho cuidado a la litera de arriba para no despertarlo, y cuando ya me había acostado, me preguntó: ‘¿Por qué te metieron aquí?’”, recordó.

Yatra le contó su historia, y el otro detenido le compartió la suya, que según el artista “era bastante fuerte”. A pesar de las diferencias, terminaron entablando una conversación y, al final, se hicieron amigos.