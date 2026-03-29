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Sebas Guillem: estas fueron las fuertes palabras del cantante costarricense tras pasar a la gran final de ‘Got Talent España’

El artista también compartió lo que más le entusiasma de esta nueva etapa de su carrera

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Por Fátima Jiménez
Sebas Guillem GTE
Sebas Guillem, cantante costarricense, está en la gran final de 'Got Talent España'. (GTE)







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Sebas GuillemGot Talent España
Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA y técnica en Criminología. Se unió a La Nación en 2021 y desde entonces ha trabajado en las secciones Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva, además de desempeñarse en el equipo de mesa digital de La Nación. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

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