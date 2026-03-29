Sebas Guillem: estas fueron las fuertes palabras del cantante costarricense tras pasar a la gran final de ‘Got Talent España’

El cantante costarricense Sebas Guillem volvió a brillar este sábado en Got Talent España. El artista obtuvo su segundo pase de oro y avanzó directamente a la gran final del popular programa de talentos.

Tras su presentación, Guillem expresó su emoción con un sentido mensaje: “Lo que ha sucedido hoy me ha dejado sin palabras. Estoy viviendo un sueño. Poder interpretar ya tres canciones propias en un escenario tan importante como Got Talent España es, por sí solo, algo profundamente especial. Ya eso era un regalo inmenso, pero lo que pasó hoy superó todo lo que podía imaginar”, señaló.

El intérprete costarricense confesó que todavía no asimila lo ocurrido y el impacto que este nuevo reconocimiento ha tenido en su carrera. “España me ha abierto las puertas de una manera inolvidable, y en Costa Rica he sentido un apoyo inmenso, como nunca antes”, afirmó.

Además, el cantautor reflexionó sobre el recorrido que lo llevó hasta esta etapa decisiva del concurso.

“El Sebas de 10 años, que se ponía nervioso al cantar, hoy mira este momento con una sonrisa enorme y el corazón lleno de orgullo. Gracias a Costa Rica por creer en mí y por acompañarme con tanto cariño. Gracias a Got Talent por abrirme este espacio, por permitirme compartir mi música original y por darme una visibilidad tan valiosa”, agregó.

Según el intérprete de Lo esencial, lo que más le emociona ahora es representar a Costa Rica en la gran final. “Cantar por mi país, abrazar a mi gente y celebrar juntos este momento tan especial e histórico” es, asegura, su mayor motivación. “No he parado de agradecer, y no voy a dejar de hacerlo. Gracias a Dios por todo”, concluyó.

El segundo pase de oro de Guillem, otorgado esta vez por el presentador Santi Millán, lo coloca cada vez más cerca del codiciado premio económico del programa, que asciende a unos 25.000 euros.