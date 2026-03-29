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Sebas Guillem en ‘Got Talent España’: vea aquí la presentación que llevó al costarricense a la final

El artista tico encantó este sábado 28 de marzo a todos en Madrid con la interpretación de una canción original

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Por Jessica Rojas Ch.
Sebas Guillem pasó a la gran final de Got Talent España 2026
De manera sorpresiva, el presentador Santi Millán fue quien le dio el pase de oro a Sebas Guillem para que avanzara a la gran final de 'Got Talent España'. (Instagram)







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Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

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