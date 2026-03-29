Sebas Guillem en ‘Got Talent España’: vea aquí la presentación que llevó al costarricense a la final

De manera sorpresiva, el presentador Santi Millán fue quien le dio el pase de oro a Sebas Guillem para que avanzara a la gran final de 'Got Talent España'.

El cantautor costarricense Sebas Guillem volvió a marcar pauta y a llevar el talento de Costa Rica a lo más alto de la televisión internacional al recibir un pase de oro que lo llevará de manera directa a la gran final del concurso Got Talent España.

Este sábado 28 de marzo, el artista tico se presentó en la semifinal del show, instancia a la que también había llegado gracias a un pase directo. En esta ocasión y de manera muy curiosa, el botón dorado lo presionó el presentador Santi Millán, y no los jueces del espectáculo.

Guillem interpretó en el escenario una canción original que lo llevó a la final. Después de su espectáculo, el público lo ovacionó y pidió “pase de oro”. Los comentarios de los jueces fueron muy positivos.

Vea a continuación el espectáculo que llevó a Sebas Guillem a la gran final de Got Talent España: