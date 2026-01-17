¿Se imagina a Keyla Sánchez y Jafet Soto como presidentes de Costa Rica? Esto es lo que harían

Jafet Soto, Keyla Sánchez, el padre Sergio destacaron en el especial sobre las elecciones, difundido esta tarde por Teletica.

A dos semanas de las elecciones presidenciales en Costa Rica, el programa 7 días de Teletica lanzó una dinámica en la que personajes famosos del país respondieron qué harían si fueran presidentes. Entre las respuestas destacaron propuestas sobre seguridad, educación, la desigualdad y la salud mental.

Uno de los entrevistados fue el presidente del Club Sport Herediano, Jafet Soto, quien aseguró que buscaría eliminar “el bando bueno y el bando malo” y recuperar el sentido de unidad perdido por la desigualdad.

“Nadie se pone en el lugar de la otra persona (...). Hay un egocentrismo, un individualismo, si tengo trabajo, qué bueno por mí, salado el que no tiene y de repente hemos dejado que eso pase no yendo a votar”, afirmó Soto.

Además, enfatizó que Costa Rica necesita reforzar la seguridad y la productividad.

La presentadora Keyla Sánchez también participó en la dinámica. Indicó que, si fuera presidenta, se enfocaría en combatir la inseguridad y reducir el bullying en los centros educativos.

“Yo pude disfrutar de jugar en las calles, pero mi hijo no. En la calle hay gente estresada”, comentó.

Sánchez también propuso crear leyes que regulen las ofensas en redes sociales. “No todos están con la misma fortaleza mental para recibir ataques. Tal vez si existiera algo que lo controle, lo pensaríamos dos veces”, agregó.

El paratleta Ernesto Lobito Fonseca mencionó que, como presidente, trabajaría en mejorar la seguridad y la educación. “Tendríamos un muchísimo mejor entorno”, afirmó.

Ernesto 'Lobito' Fonseca afirmó que si él fuera presidente trabajaría en la seguridad y la educación. (Archivo.)

Por su parte, la cantante nacional Vanessa González señaló que su prioridad sería reforzar la seguridad y fortalecer a la Policía. “Hay que trabajar en dos grandes nortes: la educación como prevención y la parte de la pobreza”, expresó.

La deportista Ligia Madrigal aseguró que impulsaría una mayor actividad física en el país, al considerar que “una población física y mental, es una población más feliz, más productiva, con menos enfermedades y menos violencia”.

El reconocido padre Sergio, fundador de Obras del Espíritu Santo, manifestó que preferiría morir antes que incursionar en la política, pero aseguró que aumentaría las oportunidades para las poblaciones más vulnerables. “Agarrar a los chicos a tiempo con valores, educación y Dios, esa combinación los hace exitosos”, afirmó.

La periodista Glenda Umaña indicó que enfocaría su gobierno en la inseguridad, la salud y la educación, tres necesidades urgentes del país. “En estos momentos estamos viviendo en Costa Rica, hay que decirlo claramente, es una guerra contra el narcotráfico que nos está robando a los niños y a los jóvenes de los barrios”, aseguró.

El actor Erick Córdoba señaló que fortalecería la cultura nacional, pues considera que también impulsa el turismo y la economía. “En cada administración hay recortes para cultura y eso nos frena para seguir produciendo”, lamentó. Asimismo, planteó crear un pequeño impuesto destinado al fortalecimiento cultural.

Su colega, el actor Freddy Víquez, manifestó que la seguridad sería su principal prioridad. “El Gobierno tiene más trabas que caminos viables. Decir hoy que necesitamos más policías es como tapar con una curita una herida muy grande”. Añadió que brindaría herramientas a los niños para que elijan un instrumento en lugar de un arma.

El expresidente del Tribunal Supremo de Elecciones, Luis Antonio Sobrado, destacó que su foco estaría en defender la democracia, la cual considera en riesgo de erosión. “La democracia es mucho más que elecciones, es un sistema que entre otras cosas se crea una serie de frenos y contrapesos que permite un funcionamiento equilibrado del poder”, afirmó.

Por su parte, el sindicalista Albino Vargas dijo que su prioridad sería mejorar el salario mínimo. “La desigualdad hizo que estemos en dos bandos: ricos contra pobres o pobres contra ricos”, señaló.

Así como las de otros participantes de la dinámica, todas las respuestas, aunque provinieron de contextos distintos, coincidieron en reflejar las principales preocupaciones de los costarricenses: la inseguridad, la desigualdad, la educación y el fortalecimiento de los valores.