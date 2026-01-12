Puro Deporte

¿Jafet Soto está listo para volver al banquillo del Herediano? Esta es su inesperada respuesta

El jerarca del Herediano, Jafet Soto, habló sobre su futuro en el cuadro florense de cara al Torneo Clausura 2026

Por Juan Diego Villarreal
Presentación uniforme Herediano 2026
Jafet Soto saludó a una de las grandes glorias del Herediano y dedicado del Torneo Clausura 2026, German Chavarría. (JOHN DURAN/John Durán)







