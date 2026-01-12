¿Jafet Soto está listo para volver al banquillo del Herediano? Esta es su inesperada respuesta

Jafet Soto saludó a una de las grandes glorias del Herediano y dedicado del Torneo Clausura 2026, German Chavarría.

Sin duda, es el “bombero” del Club Sport Herediano por excelencia: el hombre que no dudó en sentarse en el banquillo del Team cuando fue llamado a “apagar el incendio” de un equipo que no tenía rumbo o estaba al borde del desastre.

Sin embargo, el presidente del conjunto rojiamarillo, Jafet Soto Molina, fue enfático y tajante en su respuesta y, de momento, parece que no habrá marcha atrás en una decisión que venía meditando desde hace algún tiempo.

Luego de lograr el bicampeonato con el Herediano y conquistar el título de la Liga Concacaf en 2018, Jafet está dispuesto a cerrar un ciclo exitoso en su carrera deportiva y apostar a nuevos retos en el futuro.

Así lo externó el mandamás florense este lunes 12 de enero, durante la presentación de la indumentaria oficial de la marca Reebok, que vestirá al cuadro florense durante un año.

“Ya es suficiente. He crecido en diferentes áreas personales. Una de ellas es la dirección técnica, que ya no me motiva o no es algo que quiera. Creo que el equipo ya tiene una estructura suficientemente fuerte para darle estabilidad a un técnico y, sobre todo, pensar a largo plazo”, comentó Soto.

El jerarca florense siempre pareció ser la fórmula correcta cuando el Team se quedaba sin entrenador, hasta el pasado Torneo Apertura 2026, cuando los florenses quedaron fuera de las semifinales por primera vez en 17 años.

“Siempre tomamos decisiones muy heredianas, muy de Fuerza Herediana, y así somos. Pero dentro de esas decisiones está el no más estar en el banquillo. Es cierto que lo he dicho muchas veces, pero esta vez es definitivo: no más a la banca”, añadió Soto.

Jafet Soto y los pendientes en el Herediano

Para Jafet, quien está de lleno en la conclusión de las obras del estadio Eladio Rosabal Cordero, hay muchos proyectos por realizar, y esa es una de las razones por las cuales desea dejar de lado la dirección técnica y dar un paso al costado.

“Me gusta estar pendiente de todas las cosas. Así ha sido la personalidad de Fuerza Herediana, si lo podemos decir así, y hasta que no termine esto —la construcción del estadio— no vamos a descansar. Tenemos un 82% de avance y, primero Dios, esperamos terminarlo muy pronto”, enfatizó Soto.

Jafet Soto también destacó la nueva piel del Herediano y resaltó la alianza con la empresa Reebok.

“Es un uniforme que hemos venido trabajando durante prácticamente un año con una marca a nivel mundial muy reconocida y responsable. Esta alianza será por muchos años. Reebok conoció lo que le gusta al Herediano y ambas partes quedamos complacidas”, recalcó.

En cuanto al arranque del Torneo Clausura 2026, este miércoles 14 de enero, cuando el Herediano visite al Sporting FC en el nuevo estadio Puente Piedra, en La Argentina de Grecia, el jerarca florense tiene clara cuál es la misión del equipo.

“Tenemos un gran equipo y un gran entrenador. Hicimos un gran esfuerzo para conformar un plantel muy competitivo, donde la mayor exigencia es para todos, porque no podemos darnos los lujos que nos dimos el torneo pasado. Tendremos un campeonato muy competitivo y tenemos claro qué se debe hacer y qué no para clasificar”, concluyó Soto.