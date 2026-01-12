Herediano presenta su nueva piel Reebok para el Torneo Clausura 2026 con una novedosa camiseta negra

El Herediano tendrá una tercera indumentaria de color negro para el Torneo Clausura 2026.

El Club Sport Herediano presentó este lunes 12 de enero la nueva indumentaria oficial para la temporada 2026, marcando un paso significativo en conjunto con la marca Reebok.

De acuerdo con la dirigencia florense, el objetivo es ofrecer productos de la más alta calidad y confianza tanto a su planilla para el Torneo Clausura 2026 como a su afición y al público en general.

Para este año, el Team contará con tres uniformes oficiales. El primero corresponde al uniforme de casa, con un diseño tradicional de líneas verticales en rojo y amarillo. El segundo será el juego de visita, compuesto por rayas verticales en blanco y rojo.

Finalmente, tendrá un tercer uniforme con un diseño innovador en color negro con detalles en dorado.

Todos estos diseños cumplirán con los más altos estándares de calidad, lo que permitirá que la afición florense pueda portar con orgullo los colores del club en cualquier parte del mundo.

“Reebok llega a esta casa para elevar estándares, sumar innovación y acompañarnos en un proyecto que mira al futuro con convicción. En Herediano creemos en el trabajo bien hecho, en el respeto por la institución y en cuidar cada detalle que conecta con nuestra gente”, señaló Jafet Soto, presidente del Herediano.

La indumentaria rojiamarilla del Herediano, como es tradicional, será a rayas verticales. (La Nación/Fotografías Herediano)

El jerarca florense aseguró que el Team se unió a una marca global con el fin de brindar una mejor experiencia a los integrantes del club, los jugadores y, especialmente, a los seguidores rojiamarillos.

El precio de las camisetas será de ₡44.900 para adultos y ₡37.900 para niños. Estarán disponibles en tallas para hombre y mujer, desde niño hasta la 3XL.

Mientras tanto, las camisetas en color negro saldrán a la venta en una fecha por definir durante el transcurso de este torneo, por lo que no estarán disponibles de forma inmediata.

Las prendas se podrán adquirir en los próximos días en las tiendas oficiales y en las oficinas administrativas del Herediano, ubicadas en el costado sur del Estadio Eladio Rosabal Cordero, así como en las sedes del centro de Heredia y Paseo de las Flores.