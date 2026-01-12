Puro Deporte

Herediano presenta su nueva piel Reebok para el Torneo Clausura 2026 con una novedosa camiseta negra

El Herediano dio a conocer su indumentaria de la marca estadounidense Reebok

Por Juan Diego Villarreal
Herediano Uniformes Reebok Torneo Clausura 2026 12 de enero del 2026 Fotografías Herediano
El Herediano tendrá una tercera indumentaria de color negro para el Torneo Clausura 2026. (La Nación/Fotografías Herediano)







Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

