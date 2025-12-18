Herediano será patrocinado por legendaria marca que vistió a la Selección Nacional, la NBA y estrella del tenis

Así anunció el Club Sport Herediano su alianza con la marca deportiva estadounidense Reebok para la temporada 2026.

En el pasado patrocinó a la tenista estadounidense Venus Williams, así como a todos losequipos de la NBA, la NFL y a la Selección de Costa Rica en la década de los 90.

Ahora incursiona en el fútbol de la Primera División de Costa Rica al vestir, para la temporada 2026, al Club Sport Herediano, luego de que el club anunciara oficialmente su alianza comercial con Reebok, una de las marcas deportivas más icónicas y reconocidas a nivel global.

Reebok es una empresa estadounidense de ascendencia inglesa, subsidiaria del grupo Authentic Brands Group (ABG), especializada en zapatillas, ropa y accesorios deportivos. Su sede principal está ubicada en Boston, Massachusetts.

“Esta unión representa mucho más que un acuerdo de indumentaria. Se trata del encuentro entre dos nombres con historia, carácter y una visión compartida: la convicción de que la grandeza se construye con trabajo, respeto por el legado y ambición por seguir avanzando. Herediano y Reebok comparten un mismo principio: competir con excelencia”, se indicó en un comunicado de prensa.

La Selección Nacional fue patrocinada en la década de los 90 por la empresa Reebok. Javier Astúa (ddDg), Javier Delgado y Hermidio Barrantes, en un entrenamiento en el antiguo Estadio Nacional.

Fundado en 1921, el Herediano es una de las instituciones más emblemáticas del fútbol costarricense. A lo largo de su historia, El Team ha marcado época, ha sido protagonista constante y ha construido una identidad reconocible por su carácter competitivo y su capacidad de reinventarse, al ganar 31 campeonatos.

“Reebok es una marca con profundo arraigo en la cultura deportiva mundial, reconocida por su innovación, diseño y conexión auténtica con el rendimiento y el estilo de vida deportivo. Su llegada al Herediano responde a una visión clara: honrar la historia del club mientras se proyecta su futuro”, se añadió en el boletín enviado a los medios de comunicación.

En los últimos días, se dio a conocer, que el nuevo uniforme del Herediano, patrocinado por Reebok, sería a rayas verticales rojo y amarillo (Captura de Redes Sociales/Captura de Redes Sociales)

Jafet Soto destaca la alianza

Jafet Soto, presidente del Herediano, aseguró que la institución dio un gran paso en cuanto a innovación.

“Para el Club Sport Herediano es un motivo de orgullo darle la bienvenida a Reebok a la familia rojiamarilla. Coincidimos en una misma mentalidad: competir con grandeza, respetar la historia y trabajar con profesionalismo todos los días. Esta alianza nos ilusiona y nos compromete aún más con nuestra afición”, señaló Soto.

Por su parte, Mark Yohros, CEO de Reebok Latin America, aseguró: “Para Reebok es un orgullo ser parte del fútbol costarricense y hacerlo de la mano de uno de los clubes más importantes del país. Tendrán todo nuestro apoyo, brindando calidad e innovación a la altura de su historia”.

La nueva indumentaria, desarrollada bajo los más altos criterios de diseño y rendimiento, acompañará al equipo en una nueva etapa, manteniendo intacta su esencia y proyectando su identidad hacia el futuro.

El Club Sport Herediano ya inició sus entrenamientos en el estadio Carlos Alvarado, de Santa Bárbara, de cara al Torneo Clausura 2026, bajo el mando de Manuel Víquez y Óscar Esteban Granados, luego de quedar eliminado en la primera fase del Torneo Apertura 2025.

Los florenses están a la espera de su nuevo entrenador, quien sería el argentino José Giacone, actualmente técnico del Dirangén de Nicaragua, debido a que Jafet Soto no continuará a cargo del plantel para dedicarse de lleno a la finalización de las obras del estadio Eladio Rosabal Cordero.

Además, el club anunció la salida del volante Axel Amador y dio a conocer la desvinculación del portero Alexandre Lezcano, tras finiquitar su contrato.

Por otra parte, el lateral Keysher Fuller regresó a la institución rojiamarilla tras firmar por cuatro torneos cortos.