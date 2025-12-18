Puro Deporte

Herediano será patrocinado por legendaria marca que vistió a la Selección Nacional, la NBA y estrella del tenis

El Herediano dio a conocer la marca deportiva que vestirá al Team durante la temporada 2026

EscucharEscuchar
Por Juan Diego Villarreal
Reebok es la nueva marca oficial del Herediano
Así anunció el Club Sport Herediano su alianza con la marca deportiva estadounidense Reebok para la temporada 2026. (Prensa Herediano/Prensa Herediano)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
HeredianoMarca ReebokTorneo Clausura 2026
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.