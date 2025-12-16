Herediano volvió a entrenamientos, vea quién dirigió la práctica

(Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Marcel Hernández es una de las figuras del Herediano; aquí en un calentamiento antes del partido ante San Carlos en el estadio Carlos Alvarado el pasado mes de noviembre.

El Club Sport Herediano regresó a entrenamientos este martes con el objetivo de superar un semestre para el olvido. El equipo volvió a las prácticas con cambios en su planilla, pero todavía sin director técnico.

Los florenses cesaron a dos entrenadores en el actual Torneo Apertura 2025, del cual quedaron eliminados en primera fase. Pablo Salazar y Hernán Medford vieron llegar la guillotina, con Jafet Soto como el eterno suplente.

Luego de unas cortas vacaciones, los rojiamarillos retornaron a las prácticas en el estadio Carlos Alvarado de Santa Bárbara. A cargo del grupo estuvo Manuel Víquez, el preparador físico que acaba de volver al club después de una campaña en el fútbol de Letonia.

De momento, el banquillo florense sigue vacante, pues Jafet comunicó que no seguirá como entrenador. Todas las versiones apuntan a que José Giacone volverá al Team procedente del Diriangén de Nicaragua. Mientras tanto, Víquez será el encargado.

Giacone es un viejo conocido de la afición florense, pues ya dirigió al club entre los años 2019 y 2020 e incluso ganó un título.

Los rojiamarillos también están efectuando cambios en la planilla; ya anunciaron la salida de Axel Amador, lateral derecho que tuvo poca participación en este torneo.

Además, contrataron a Keysher Fuller, que tuvo pasado en el club y ahora regresa proveniente de Liberia para fortalecer la banda derecha.

El Torneo de Clausura 2026 arrancará el próximo 14 de enero, por lo cual deberán presentar pronto al nuevo cuerpo técnico.