Herediano volvió a entrenamientos, vea quién dirigió la práctica

El Club Sport Herediano se alista para el torneo Clausura 2026 luego de fracasar en su objetivo de revalidar el bicampeonato

Por Milton Montenegro
Jornada 17 Torneo de Apertura 2025, juego en Herediano vs San Carlos
Marcel Hernández es una de las figuras del Herediano; aquí en un calentamiento antes del partido ante San Carlos en el estadio Carlos Alvarado el pasado mes de noviembre. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)







Milton Montenegro

Milton Montenegro

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

