Herediano empieza de cero con nuevo técnico, autocrítica y la ilusión del regreso al Rosabal

(Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Elías Aguilar aseguró que Herediano tuvo un 2025 bueno y malo. El capitán florense cree que el equipo aprendió una gran lección esta vez.

Herediano puso fin a sus cortas vacaciones y este martes 16 de diciembre empieza de nuevo con miras al Torneo de Clausura 2026 que arrancará el 14 de enero.

Con mucha autocrítica, el capitán florense Elías Aguilar aseguró que el Team no estuvo a la altura en este campenato que se definirá entre Liga Deportiva Alajuelense y el Deportivo Saprissa.

“Vamos a volver fuertes, vamos a volver a hacer las cosas bien. Tenemos que aprender la lección y estamos con muchas ganas de lavarnos la cara. Sé que decepcionamos al no clasificar y a la expectativa de quién sea el nuevo entrenador”, apuntó Elías Aguilar.

El mediocampista dijo que Herediano tuvo un año bueno y malo, al no lograr la clasificación en este último torneo.

“Vamos paso a paso, no se pueden tomar decisiones ahorita porque no sabemos ni siquiera cuál es el entrenador. Como uno de los capitanes lo que puedo decir es que hay que aprender la lección, de que no podemos regalar puntos”, aseguró, aunque prácticamente es un hecho que José Giacone volverá al banquillo florense.

Dentro de su análisis, Elías Aguilar indicó que dejaron ir muchos juegos en casa y que el cambio a diez equipos en el campeonato nacional provocó que el margen de error se reduciera.

“Es la realidad y lo asumimos, pedir las disculpas del caso y ahora redoblar esfuerzos para hacer un 2026 muy exitoso”, mencionó.

Según el futbolista, viendo la forma en la que cerró Herediano, lo que esta vez les faltó fueron los cuatro partidos más que antes se disputaban en la máxima categoría, cuando participaban doce clubes.

“No vamos a decir que no lo sabíamos, porque sí, pero también somos conscientes de que dejamos ir muchos partidos en casa, que no es usual en nosotros perderlos. Pero aprendemos, hay que ser humildes, dependíamos de otros resultados y que iba a ser muy complicados”, citó.

Elías Aguilar insistió en que a Herediano lo único que le queda es reflexionar y aprender de lo que no lograron esta vez.

“Este martes nos presentamos otra vez al club a la espera del nuevo entrenador, de las nuevas incorporaciones y muy feliz de volver, con el propósito de lavarnos la cara”, subrayó.

Para el próximo semestre, Herediano no estará en Copa de Campeones de Concacaf. Eso implica que los rojiamarillos concentrarán su atención en el campeonato nacional y el Torneo de Copa.

“Yo creo que presión siempre habrá, Heredia se ha ganado el ser un equipo grande, de clasificar siempre. Teníamos muchísimos años de que se clasificaba, hoy día no es así y toca aprender, mejorar y saber que todos los partidos son importantes, porque ahora son cuatro duelos menos de lo que se jugaba antes”, analizó.

Elías Aguilar también dijo que con el formato del campeonato nacional en Costa Rica, el primer lugar dicta mucho.

“Llegamos de los días que nos dieron libres y empezar a hacer las cosas bien, empezar desde cero y queremos comenzar el torneo con el pie derecho”, recalcó.

Algo que también lo entusiasma es la posibilidad de que Herediano vuelva en 2026 al Rosabal Cordero.

“Estamos a la expectativa, se habla de que faltan meses y evidentemente creo que la afición se lo merece. Sé que la directiva está haciendo un gran esfuerzo para lograrlo y vamos a esperar y soñar de que la afición y todos en la provincia tengamos un nuevo estadio para poder competir de mejor manera”, aseguró Elías Aguilar.

Según él, ya les hace falta, porque el Estadio Eladio Rosabal Cordero siempre ha sido su verdadera casa.

“Llevamos años compitiendo fuera y el equipo se ha comportado a la altura, menos en este torneo, porque es la realidad, pero vamos a volver fuertes”, concluyó el capitán rojiamarillo.

Según había indicado el vicepresidente de Fuerza Herediana, Aquil Alí, la intención de la institución florense es que el estadio se pueda inaugurar en abril de 2026.

En cuanto a movimientos, hasta el momento, el Team solamente ha anunciado la salida de Axel Amador y el regreso de Keysher Fuller.