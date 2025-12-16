Puro Deporte

Herediano empieza de cero con nuevo técnico, autocrítica y la ilusión del regreso al Rosabal

Elías Aguilar no se esconde, admite que Herediano no estuvo a la altura, pide disculpas a la afición y promete un 2026 para ‘lavarse la cara’

Por Fanny Tayver Marín
Herediano se enfrentan Alajuelense por la jornada 12, torneo de apertura 2025 Liga Promerica
Elías Aguilar aseguró que Herediano tuvo un 2025 bueno y malo. El capitán florense cree que el equipo aprendió una gran lección esta vez. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)







