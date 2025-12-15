Herediano anuncia la contratación de un anotador en un Mundial

Keysher Fuller fue titular con la Selección de Costa Rica en la Copa del Mundo 2022.

El Club Sport Herediano anunció la llegada de Keysher Fuller como refuerzo, esto por los próximos dos años.

El lateral derecho, quien jugó la fase final con el Municipal Liberia, vuelve al Team, club en el que tuvo una primera etapa que lo llevó a ser mundialista de Catar 2022, donde de hecho fue de las figuras de Costa Rica al marcar el gol con el que el conjunto patrio venció a Japón en la fase de grupos.

Fuller fue un jugador importante para el Municipal Liberia y logró ser un revulsivo del equipo de José Saturnino Cardozo, donde se desempeñó como lateral derecho, pero también como extremo por ese mismo lado.

Luego de la eliminación contra Alajuelense, el zaguero dijo en zona mixta sentirse conforme con la temporada que se realizó, pese a no poder llegar a la final.

“Se armó el equipo para estas instancias. Teníamos 16 años de no clasificar, pero una ilusión muy grande. Hicimos la pretemporada de esa manera. Las cosas se dieron poco a poco, de la mano de Dios y con el trabajo que hacemos terminamos bien”, declaró.

El ‘Team’ anuncia una salida

El Club Sport Herediano protagonizó un sonado fracaso en el torneo Apertura 2025, al quedar fuera de la disputa por el título sin ni siquiera avanzar a semifinales.

Los aficionados del Team exigieron cambios y además de que los rojiamarillos están cerca de cerrar a su nuevo técnico, también anunciaron su primera salida: Axel Amador, el extremo derecho de 25 años que tuvo poca participación con los florenses.

Amador registró solo 5 de los 18 partidos de Herediano en el torneo, para sumar apenas 169 minutos. Con tan poco aporte, era esperable que no estuviera en los planes rojiamarillos para la próxima campaña.

El jugador fue anunciado hoy mismo por Guadalupe FC, que busca reforzar su planilla para evitar el fantasma del descenso. El exgeneraleño espera encontrar regularidad.