La figura de Liberia fue el mundialista que volvió loco a Japón

Keysher Fuller fue un dolor de cabeza para Alajuelense por el sector derecho.

Keysher Fuller, la gran figura del Municipal Liberia ante Alajuelense en la ida de las semifinales que terminó 1 a 1, explicó que el gol que recibieron en los últimos minutos y les quitó el triunfo es una circunstancia del fútbol, pero no renuncian a golpear en el Morera Soto el próximo sábado.

Fuller logró marcar mucha diferencia por el sector derecho, especialmente en los duelos que le ganó a Ronald Matarrita. Keysher se mostró punzante como aquella vez en el Mundial de Catar 2022 cuando volvió locos a los japoneses, con una incursión que terminó en el único gol del compromiso.

Aunque al final el encuentro ante los rojinegros terminó empatado, Fuller mostró su desborde al punto de provocar que Óscar Ramírez hiciera un cambio táctico para controlarlo.

“Teníamos una ilusión muy grande, las cosas se irán dando poco a poco. Estamos bien, porque durante todo el partido fuimos ofensivos. El gol son cosas que pasan, un gran remate de Bran. Ahora esperamos el sábado sacarlo”, afirmó el exmundialista.

El exjugador del Herediano y Cartaginés profundizó que vive un buen momento de su carrera a los 31 años.

“Vengo en crecimiento, me siento contento, me siento físicamente y mentalmente bien. Hemos trabajado para esto de forma fuerte”, acotó.

Keysher Fuller destacó que independientemente de lo que suceda contra Alajuelense, Liberia cumplió con la meta de volver a semifinales después de 16 años y eso hay que valorarlo.