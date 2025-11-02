Se casó la hija de Lynda Díaz y tuvo como invitada especial a la heredera de Teletica

La hija mayor de Lynda Díaz, Linda Liz Díaz, contrajo matrimonio el sábado 1.º de noviembre en Miami, Estados Unidos. Entre los invitados destacó la figura de María Jesús Prada, nieta de Olga Cozza de Picado, propietaria de Teletica, quien compartió varias fotografías del evento.
La novia unió su vida al estadounidense Colby Wat. Ambos protagonizaron un emotivo primer baile al ritmo de Patadas de ahogado, del grupo Latin Mafia.
El evento se distinguió por un estricto código de vestimenta en color negro. El lugar estuvo iluminado con pequeñas luces amarillas que crearon un ambiente cálido y romántico.
De hecho, Prada compartió en sus redes sociales varias fotografías junto a su esposo, ambos vestidos de negro.
Linda Liz lució dos vestidos: uno durante la ceremonia y el vals, y otro para la fiesta, donde celebró junto a familiares y amigos. Numerosos invitados compartieron imágenes y videos del evento en redes sociales.
Su hermana, Nicole Coco Roper, también publicó fotografías del enlace, mientras que Lynda Díaz expresó su felicidad por la unión de su hija.
La boda tuvo un significado especial, ya que se celebró apenas una semana después de la muerte de Gary Austin, figura paterna de Linda Liz.
En un conmovedor mensaje publicado en redes sociales, la novia lamentó que él no pudiera acompañarla en el altar.