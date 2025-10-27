Hija de Lynda Díaz tras la muerte de su figura paterna: ‘Me parte el corazón saber que caminaré sin ti hacia el altar’

Linda Liz Díaz comentó que su vínculo con Gary Austin fue muy especial, ya que se eligieron mutuamente.

La hija de Lynda Díaz, Linda Liz Díaz, compartió un emotivo mensaje tras la reciente muerte de Gary Austin, quien fue su figura paterna y es el padre biológico de sus dos hermanos menores.

“Descansa en paz, papá (...). Estoy agradecida de que en los últimos meses de tu vida pude estar a tu lado y decirte todo lo que sentía. No llevo tu sangre, pero lo que compartimos fue mucho más fuerte que eso”, escribió Díaz.

En la publicación, acompañada de fotografías de momentos especiales junto a Gary, la joven comentó que su vínculo con él fue muy especial, ya que se eligieron mutuamente.

“Me criaste como a tu hija, y siempre serás mi papá. No podría haber pedido una mejor figura paterna. Siempre sabías qué decir (...). Llenabas cada habitación con tu poderosa presencia y dejaste un legado de sabiduría que llevaré en mi corazón para siempre”, expresó.

La joven también manifestó su gratitud hacia su padre, especialmente por sus consejos, por hacerla reír y por hacerla sentir amada en todo momento.

Linda está a pocos días de contraer matrimonio, pues este sábado se casará con su novio, Colby Wat. Sin embargo, esta difícil noticia cambió sus planes, según contó.

“Me parte el corazón saber que caminaré hacia el altar sin ti este sábado, pero sé que estarás allí en espíritu, en luz, en cada lágrima y sonrisa. Estaremos todos juntos, celebrando el amor que nos regalaste”, escribió Linda Liz.

A propósito de su prometido, Díaz le escribió a su padre asegurándole que la dejaba en buenas manos, con quien considera el amor de su vida.

“Me recuerda tanto a ti en la forma en que me ama y me protege. Prometo construir una familia hermosa y compartir las historias de la leyenda que crió a su mamá. Siempre serás mi héroe, mi refugio, mi papá. Te amo infinitamente. Iré a visitarte con flores azules. Cuidaré de nuestra familia. Y te haré sentir orgulloso siempre”, concluyó.