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Se acerca el Día Internacional del Jazz: la historia de la fecha, los mitos que un experto derriba y formas de celebrarlo

Pese a su relevancia histórica y artística, el género aún carga con varias ideas equivocadas; aquí le contamos cómo puede sumarse a su celebración en Costa Rica

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Por Fátima Jiménez
Jazz
El mundo celebra el Día Internacional del Jazz, una música nacida en Nueva Orleans que hoy resuena como símbolo de libertad y diversidad cultural. (Pexels)







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Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA y técnica en Criminología. Se unió a La Nación en 2021 y desde entonces ha trabajado en las secciones Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva, además de desempeñarse en el equipo de mesa digital de La Nación. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

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