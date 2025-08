¿Cómo suena Bad Bunny en latin jazz? Un vibrafonista costarricense trae a San José una propuesta musical única

El vibrafonista, productor y ganador del Latin Grammy, Felipe Fournier, presentará en Costa Rica su espectáculo Urbano, un show en el que reinterpreta éxitos del género de grandes artistas como Bad Bunny, El General, Wisin y Yandel o Rosalía, en versiones de latin jazz.

El artista costarricense, radicado en Nueva York y con una gran trayectoria musical, reunió a una selección de músicos ticos para este recital, que se realizará este viernes 8 de agosto en el Teatro Nico Baker, en San José, a las 8 p. m.

“En el jazz se tiene un repertorio que se llama cancionero americano, son piezas que los estadounidenses reconocen y a partir de ahí improvisan. En este caso vamos a realizar una compilación de éxitos con los que crecimos y del repertorio moderno, con arreglos del latin jazz y trayéndolos a la improvisación”, explicó Fournier, quien en el 2017 recibió el Latin Grammy por su trabajo como productor de Las caras lindas, álbum del mariachi Flor de Toloache.

Según el músico, en su presentación en suelo tico reinarán los ritmos latinos combinados con melodías que el público reconocerá. Las mismas piezas servirán, por medio de la improvisación del jazz, para mantener la conexión del cuerpo y el baile con la música.

Los invitados de Fournier son todos artistas ticos: Isaac Morera (percusión), Pablo Campos (piano), Orlando Ramírez (batería), Max Esquivel (bajo) y en el vibráfono estará el propio Fournier.

Además, otros músicos se suman al show: el joven rapero Zenich, Andrés Cordero, La Voz Nativa, Verónica Zumbado, Kendall Berrocal (Los Ajenos) y Andrés Cervilla (Infibeat), Guillermo Quirós y José Elizondo.

“Estoy honrado de que me acompañen músicos de primer nivel de Costa Rica, con ellos he crecido tocando. Siempre es una dicha volver a mi tierra y compartir lo que estoy haciendo en Estados Unidos, conectar con los colegas, volver y compartir con las nuevas generaciones de músicos ticos que no dejan de maravillarme”, afirmó el artista.

Las entradas para disfrutar del show tienen un costo de ¢12.000 y ¢15.000, y están a la venta en el sitio www.salagarbo.com.

Después del concierto Urbano habrá un after party, con la DJ Pink Noise en el bar Shakespeare, a partir de las 10 p. m.