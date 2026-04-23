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Agenda cultural en Costa Rica: conciertos, teatro y planes para todos los gustos

La agenda incluye música en vivo con artistas como Miguel Bosé y Grupo Frontera. Además habrá cuentacuentos, teatro, comedia, danza y más

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Por Fátima Jiménez
Agenda cultural
Un fin de semana cargado de cultura y entretenimiento: desde los conciertos de Miguel Bosé y Grupo Frontera, hasta propuestas familiares como Cuentos por Leer en Paseo de las Flores y un especial de Juan Luis Guerra. (Elaborada por LN)







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Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA y técnica en Criminología. Se unió a La Nación en 2021 y desde entonces ha trabajado en las secciones Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva, además de desempeñarse en el equipo de mesa digital de La Nación. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

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