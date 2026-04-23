Agenda cultural en Costa Rica: conciertos, teatro y planes para todos los gustos

Un fin de semana cargado de cultura y entretenimiento: desde los conciertos de Miguel Bosé y Grupo Frontera, hasta propuestas familiares como Cuentos por Leer en Paseo de las Flores y un especial de Juan Luis Guerra.

Para este fin de semana, la oferta de entretenimiento en Costa Rica tendrá de todo: desde grandes conciertos en el Parque Viva con Miguel Bosé y Grupo Frontera, hasta propuestas familiares y gratuitas como Cuentos por leer en Heredia.

La agenda incluye música en vivo, cuentacuentos, teatro, comedia, danza y experiencias para distintos públicos y presupuestos.

Miguel Bosé: una noche de clásicos y emoción en Parque Viva

El cantante español Miguel Bosé regresará a Costa Rica con su gira Importante Tour, un espectáculo que reúne sus grandes éxitos y una puesta en escena cargada de energía y nostalgia. La cita será este sábado 25 de abril, en el Parque Viva, a partir de las 7 p. m.

El público podrá disfrutar en vivo de canciones icónicas como Amante Bandido, Si Tú No Vuelves y Aire Soy, en un recorrido musical que ha marcado a varias generaciones. El concierto, producido por Magflow, promete una experiencia de alta calidad en un recinto que ofrece facilidades de acceso, parqueo y zonas de alimentos y bebidas.

Las entradas tienen un costo que va desde ¢38.500 hasta ¢57.500 y están disponibles a través del sitio web cr.publitickets.com.

Miguel Bosé se presentará en el Parque Viva, donde presentará su 'Importante Tour' con una selección de clásicos como 'Amante bandido' y 'Si tú no vuelves'. (AFP)

Grupo Frontera: música regional mexicana sacudirá a Costa Rica

La agrupación Grupo Frontera se presentará en Costa Rica como parte de su gira Triste Pero Bien Cabrón Tour 2026, con un espectáculo que promete conquistar a sus seguidores con sus éxitos más coreados. La cita será este domingo 26 de abril, en el Parque Viva, a partir de las 7 p. m.

El concierto reunirá lo mejor de su repertorio en una noche cargada de energía y sentimiento, consolidando su conexión con el público latino. Las entradas tienen un costo que va desde ¢76.000 hasta ¢100.000 y están disponibles a través del sitio web eticket.cr.

La agrupación Grupo Frontera traerá su gira 'Triste Pero Bien Cabrón Tour 2026' al Parque Viva, en una noche dedicada a la música regional mexicana. (Archivo. )

Cuentos por leer: una jornada familiar llena de imaginación al alcance de todos

Este sábado, Paseo de las Flores será escenario de una jornada familiar con Cuentos por leer. Este evento incluirá actividades gratuitas programadas entre las 2 p. m. y las 5 p. m.

El público podrá moverse entre distintos espacios con opciones como zonas de lectura, cuentacuentos, personajes infantiles, pintacaritas y photobooth. Uno de los puntos destacados será el show del Payaso Tuercas en la Rotonda Tulipán, a las 2 p. m., que incluirá un concurso de cuentos favoritos. Por su parte, a las 3 p. m., se efectuará la narración de Mi Tía Panchita, a cargo de Juan Cuentacuentos.

La agenda también incluye actividades simultáneas en otros puntos del centro comercial, como la presencia de personajes de Blancanieves frente a Sportline, un espacio para leer e intercambiar libros cerca de Ambacar y pintacaritas en la Rotonda Girasol.

La actividad 'Cuentos por leer' presenta cuentacuentos, personajes infantiles y zonas de lectura para todos. (Tomada de redes sociales)

Otras actividades

— Especial Juan Luis Guerra en Jazz, en Café Escazú: Viernes 24 de abril, a las 8 p. m., en Jazz Café Escazú, con un especial en vivo dedicado a los éxitos de Juan Luis Guerra, interpretados por 15 músicos. Entradas en boletería: preventa ¢12.000; luego entre ¢12.000 y ¢15.000.

— III Concierto de Temporada Orquesta Sinfónica Nacional 2026 (nocturno): Viernes 24 de abril, de 8 a 10 p. m., en el Teatro Nacional. Entradas en boletería: entre ¢2.220 y ¢10.000, con descuentos para estudiantes, personas adultas mayores, tarjetahabientes Brete y población IMAS.

— Show de baile Igualiticos, en Teatro de Bolsillo: Viernes 24, sábado 25 y domingo 26 de abril, con funciones el viernes a las 8 p. m., sábado a las 7 p. m. y domingo a las 6 p. m. Lugar: Teatro de Bolsillo, San Pedro. Propuesta de baile popular y show de baile. Entradas: entre ¢6.000 y ¢8.000; reservaciones al 8714-6784.

— Fiesta Where’s the Drama? Fiesta del sillón 2.0: Viernes 24 de abril en La Chicha Calle 21, en barrio La California, como actividad de la Asociación de Artes Dramáticas de la UCR. Evento para mayores de 18 años. Entradas: entre ¢4.000 y ¢6.000, disponibles en starticket.cr.

— Obra de teatro La mujer y el esqueleto, en Teatro Vargas Calvo: Viernes 24 de abril, de 8 a 10 p. m., y domingo 26 de abril, de 5 a 7 p. m., en el Teatro Vargas Calvo. Entradas: ¢8.000 general y ¢5.500 para estudiantes y personas adultas mayores; descuentos Brete y población IMAS gratis.

— Teatro comedia Desokupadas: Viernes 24 de abril, a las 8 p. m.; sábado 25, a las 7 p. m., y domingo 26, a las 6 p. m., en Teatro de Marcia y María. Entradas: ¢10.339 general y ¢9.339 para personas adultas mayores; a la venta en tiquetebox.app.

— Concierto Dame Area en Costa Rica: Viernes 24 de abril en Utopía Central House, Los Yoses, con el dúo español Dame Area y proyectos invitados de electrónica experimental. Entradas: promo 2×¢15.000 y ¢9.000 individual, a la venta vía Sinpe 8323-3175 y en starticket.cr

— Cuentacuentos Había una vez… en la plaza: Sábado 25 de abril, en Plaza Skawak, Barrio Escalante. Ciclo de cuentacuentos al aire libre organizado por el Centro Cultural de España. Primera sesión con La biblioteca de los ratones, narrada por Mirella Espinoza. Entradas: gratuitas y abiertas a todo público.

— Gondwana en la Zona de los Santos: Sábado 25 de abril, a partir de las 2 p. m., en el Rancho Turístico El Guayabal, en Santa María de Dota, por el octavo aniversario de Santo Remedio. Evento para mayores de 15 años. Entradas: ¢27.800 disponibles en eticket.cr.

— Taller de arteterapia — Yayoi Kusama: Sábado 25 de abril en Arteterapia Costa Rica MosaiK. Taller inspirado en la obra de Yayoi Kusama, con creación de escultura y espacio de reflexión. Costo: ¢15.000. Inscripción y más información al 8970-9654; cupo limitado.

— SINEM Los Santos | Segundo Concierto de I Temporada: Sábado 25 de abril, a las 4:30 p. m., en la Iglesia Católica de Santa María de Dota. La Orquesta SINEM Los Santos ofrecerá un programa con música de películas y clásicos orquestales. Entrada gratuita y abiertas al público.

— Presentación del libro El psicópata. Los expedientes desclasificados: Sábado 25 de abril, a las 5 p. m., en Plaza Lincoln, Moravia. Coloquio sobre la investigación de Otto Vargas Masís, con participación de Yolanda Bertozzi y el autor, moderados por Marlene Ramírez. Entrada gratuita.

— Un Bailongo – experiencia de baile: En el Centro de Artes Promenade, barrio Don Bosco, Zapote. Espacio social para bailar tango y compartir. Entradas: ¢5.000 por persona. Más información al WhatsApp 8570-3881.

— III Concierto de Temporada Orquesta Sinfónica Nacional 2026 (matutino): Domingo 26 de abril, de 10:30 a. m. a 12:30 p. m., en el Teatro Nacional. Entradas en boletería: entre ¢2.220 y ¢10.000, con descuentos y beneficios para estudiantes, personas adultas mayores, tarjetahabientes Brete y población IMAS.

— Obra familiar Frappé, una historia de perros: Del 12 de abril al 31 de mayo, todos los domingos, a las 2 p. m., en Teatro Espressivo. Propuesta familiar escrita y dirigida por Allan Fabricio Pérez Elizondo, sobre la amistad y los animales. Entradas: ¢7.000 (más IVA y cargos por servicio), disponibles en boletería.