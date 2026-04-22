Soda Stereo revive en Costa Rica: tributo reunirá a fanáticos de la banda en concierto cargado de rock y nostalgia

Clásicos como 'Signos' y 'Cuando pase el temblor' volverán a sonar en un espectáculo que celebra la huella imborrable de Soda Stereo en Latinoamérica.

El legado de Soda Stereo volverá a cobrar vida en San José con un tributo que reunirá a fanáticos del rock en español. La quinta edición de este homenaje se realizará el próximo 23 de abril, a las 8 p. m., en Stereo Caníbal, consolidándose como un evento que año con año gana fuerza entre el público costarricense.

Este especial, que en sus primeras tres ediciones se llevó a cabo en Jazz Café y en su cuarta entrega se trasladó a Stereo Caníbal, regresa a este escenario con una propuesta que promete emoción, nostalgia y conexión colectiva. El proyecto es liderado por Triguer, artista nacional radicado en México.

“Para mí, Soda Stereo es mucho más que una banda: es una influencia que ha marcado profundamente mi camino musical y personal”, expresó Triguer. Según explicó, sus canciones han sido una fuente constante de inspiración, incluso en su propio proceso creativo.

El concierto no solo busca recrear los éxitos de la icónica banda, sino también generar una experiencia emocional en el público. “Me gustaría que la gente salga del concierto con una mezcla de emociones: nostalgia, celebración y catarsis”, agregó Triguer, quien además disfruta del intercambio cercano con los asistentes tras cada presentación.

Junto a músicos nacionales, Triguer lidera este homenaje al legado de Soda Stereo, en un concierto que busca emocionar y conectar con el público. (Suministradas a La Nación)

El origen de esa conexión se remonta a su infancia. El artista recuerda que su primer acercamiento a Soda Stereo fue con el video de Cuando pase el temblor, una experiencia que lo marcó por la fusión de sonidos latinoamericanos con una estética moderna. Incluso, reveló que el primer disco que compró en su vida fue Signos, álbum que aún conserva como un tesoro personal.

En esta quinta edición, Triguer estará acompañado por una banda de músicos nacionales conformada por Luis Marín en la batería, Mauricio Barboza en el bajo, Camilo Quirós en teclados y Yamil Delgadillo y Pablo Madriz en guitarras. Juntos prepararon un repertorio que recorre lo mejor de Soda Stereo, cuidando cada detalle para ofrecer una experiencia fiel y potente.

Más allá de la música, el tributo se plantea como una celebración del legado de una de las bandas más influyentes del rock latinoamericano.

“Es un honor rendir tributo a una agrupación que abrió caminos para el rock en español y que sigue siendo un referente de creatividad y emoción”, afirmó el cantante.

Las entradas tienen un costo de ¢5.000 en preventa y ¢6.000 el día del evento. Las personas interesadas pueden realizar reservaciones a través de Sinpe Móvil al número 8503-2828.

Soda Stereo: un legado que trasciende generaciones

Soda Stereo fue una banda argentina formada en 1982 por Gustavo Cerati, Zeta Bosio y Charly Alberti, considerada una de las agrupaciones más influyentes en la historia del rock en español. Su propuesta innovadora, que mezcló el rock con elementos electrónicos, new wave y sonidos latinoamericanos, marcó un antes y un después en la música de la región.

Durante su carrera, lograron trascender fronteras y consolidar una base de seguidores en toda Latinoamérica, convirtiéndose en pioneros de la internacionalización del rock latino.

Álbumes como Signos, Canción Animal y Dynamo son hoy referentes obligatorios del género.

Tras la separación de la banda en 1997, Gustavo Cerati continuó una exitosa carrera como solista. Sin embargo, en 2010 sufrió un accidente cerebrovascular que lo mantuvo en estado de coma durante cuatro años, hasta su fallecimiento en 2014. Su muerte marcó profundamente a la industria musical y a millones de seguidores.

A pesar de su partida, la música de Soda Stereo sigue vigente. Sus canciones continúan conectando con nuevas generaciones y reafirmando su lugar como un símbolo cultural del continente, capaz de unir emociones, recuerdos y una identidad latinoamericana compartida a través del tiempo.