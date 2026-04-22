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Soda Stereo revive en Costa Rica: tributo reunirá a fanáticos de la banda en concierto cargado de rock y nostalgia

El concierto no solo busca recrear los éxitos de la icónica banda, sino también generar una experiencia emocional en el público

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Por Fátima Jiménez
Soda Stereo
Clásicos como 'Signos' y 'Cuando pase el temblor' volverán a sonar en un espectáculo que celebra la huella imborrable de Soda Stereo en Latinoamérica. (Archivo. )







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Soda StereoTriguerHomenaje a Soda Stereo
Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA y técnica en Criminología. Se unió a La Nación en 2021 y desde entonces ha trabajado en las secciones Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva, además de desempeñarse en el equipo de mesa digital de La Nación. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

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