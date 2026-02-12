Viva

‘Scary Movie’: Revelan motivo por el que falleció una actriz de la famosa película

El cuerpo de la intérprete fue hallado en su casa por una amiga

EscucharEscuchar
Por Fátima Jiménez
Scary Movie
La actriz Jayne Trcka, de 'Scary Movie', fue encontrada sin vida en su casa de San Diego, California, el 12 de diciembre. (Tomada de redes sociales)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Scary MovieActriz
Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA, actualmente cursa un técnico en Criminología. Se unió a La Nación en 2021, donde se ha desempeñado en las secciones de Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.