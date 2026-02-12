‘Scary Movie’: Revelan motivo por el que falleció una actriz de la famosa película

La actriz Jayne Trcka, de 'Scary Movie', fue encontrada sin vida en su casa de San Diego, California, el 12 de diciembre.

El pasado 12 de diciembre, la actriz y culturista estadounidense Jayne Trcka, conocida por la comedia Scary Movie, falleció de manera inesperada en su casa de San Diego, California.

En su momento, no se supo la causa de muerte y los portales estadounidenses solo pudieron constatar que el cuerpo de la intérprete fue ubicado por una amiga de la actriz.

Sin embargo, dos meses después de su fallecimiento, la Oficina Forense del Condado de San Diego confirmó a Entertainment Weekly que el deceso se debió a una enfermedad cardiovascular hipertensiva, agravada por una fractura en el fémur.

El informe médico también señaló que el consumo prolongado de alcohol influyó significativamente en su muerte, la cual fue clasificada oficialmente como accidental.

Recordada por su papel como Miss Mann en 'Scary Movie', Jayne Trcka dejó una huella tanto en el cine como en el mundo del fitness. (Tomada de redes sociales)

Nacida en Minnesota, Trcka inició su trayectoria en la gimnasia antes de dedicarse por completo al culturismo profesional. En 1998 dejó su trabajo para enfocarse plenamente en el mundo del fitness, logrando reconocimiento en publicaciones especializadas como Flex y MuscleMag International.

Su mayor exposición en la pantalla grande llegó en el año 2000, cuando interpretó a la carismática Miss Mann en Scary Movie. A partir de ese papel, continuó desarrollando una modesta carrera en cine y televisión, con apariciones en producciones como Cattle Call, The Drew Carey Show y Whose Line is It Anyway?.

Su última actuación registrada fue en 2016, dentro del filme The Bad Batch.

En los últimos años, Trcka había optado por alejarse de la actuación para dedicarse a una nueva profesión como agente de bienes raíces en California.