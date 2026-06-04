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‘Scary Movie 6’ ya está en los cines de Costa Rica: la parodia de terror revive el género con humor, 13 años después

Los hermanos Wayans regresan a una franquicia que les fue ‘arrebatada’, pero que marcó a varias generaciones con su humor tan absurdo como exagerado

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Por Fátima Jiménez
Scary Movie
Entre referencias a memes, fenómenos virales y clásicos del horror reciente, 'Scary Movie 6' se burla por igual de asesinos enmascarados, casas embrujadas y de la propia industria del cine. (Paramount Pictures)







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Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA y técnica en Criminología. Se unió a La Nación en 2021 y desde entonces ha trabajado en las secciones Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva, además de desempeñarse en el equipo de mesa digital de La Nación. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

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