‘Scary Movie 6’ ya está en los cines de Costa Rica: la parodia de terror revive el género con humor, 13 años después

Entre referencias a memes, fenómenos virales y clásicos del horror reciente, 'Scary Movie 6' se burla por igual de asesinos enmascarados, casas embrujadas y de la propia industria del cine.

Trece años después de su última película, Scary Movie vuelve a la pantalla con una sexta entrega que apuesta por lo que mejor sabe hacer: reírse sin filtros del cine de terror y de la cultura pop del momento. Más allá del estreno, este regreso abre también la puerta para revisar por qué esta saga sigue teniendo un lugar privilegiado en el gusto del público.

En declaraciones a Meristation, Marlon Wayans, creador y productor de la saga, resumió así la intención de esta nueva entrega: “Lo que queremos hacer es traer risas de nuevo”, adelantando que se trata de una comedia “salvaje, sin ningún filtro” que busca recuperar el espíritu desenfadado de las primeras películas.

Fiel a su esencia, la nueva cinta −estrenada en Costa Rica el 4 de junio− no sigue una trama lineal tradicional, sino que construye su historia a partir de referencias y parodias de los grandes éxitos recientes del terror.

Desde fenómenos virales hasta películas que dominaron la conversación en redes, Scary Movie 6 mezcla todo en una comedia que juega con lo absurdo, lo incómodo y lo exagerado. Según el portal especializado Entertainment Weekly, Wayans describió el proyecto como una “recuela”, “una mezcla entre reboot y secuela” pensada para reconectar con el origen de la franquicia y, al mismo tiempo, hablarle a una audiencia nueva.

El resultado es un humor “terroríficamente incorrecto”: chistes que cruzan límites, situaciones ridículas y guiños constantes que funcionan mejor si el espectador reconoce las referencias, pero que igual logran arrancar risas por su singular tono.

En esa línea, el propio Wayans aseguró a Meristation que “Scary Movie 6 quiere reírse de todo” y que, una vez más, “ningún cliché sobrevive” y “cada línea será cruzada”, incluso a riesgo de incomodar antes de provocar la carcajada.

En tiempos de sobresaturación de estrenos y franquicias, 'Scary Movie 6' apuesta por algo simple y directo. (Paramount Pictures)

Una franquicia que marcó época

La saga Scary Movie es una de las franquicias de parodia más exitosas del cine. Nació en el año 2000 de la mano de los hermanos Keenen Ivory Wayans, Marlon Wayans y Shawn Wayans, quienes encontraron la fórmula perfecta al combinar humor absurdo con burlas directas a películas como Scream, Sé lo que hicieron el verano pasado y otros clásicos del terror adolescente.

Las dos primeras entregas fueron un éxito rotundo en taquilla y rápidamente se convirtieron en referentes del género. Su estilo irreverente y sin censura definió una era del cine de comedia, al punto de instalar un tipo de parodia en la que “nada ni nadie quedaba a salvo de los chistes”, como recordó el actor al explicar qué espíritu buscan recuperar ahora.

El conflicto que cambió la saga

Detrás de cámaras, la historia de Scary Movie también tiene su propio giro dramático. Tras el éxito de las dos primeras películas, los hermanos Wayans renegociaron sus contratos para una tercera entrega; sin embargo, según contó Marlon en varias entrevistas recientes, los entonces dueños de Miramax y Dimension Films, los hermanos Weinstein, rechazaron sus condiciones económicas y siguieron adelante sin ellos.

En un clip de entrevista que se volvió viral y que fue recogido por distintas cuentas en Instagram y portales de entretenimiento, Marlon denunció de forma directa: “[Los hermanos Weinstein] nos robaron la franquicia de Scary Movie a mí y a mi familia”, reforzando la idea de que la saga les fue “arrebatada” tras exigir un aumento salarial.

Lo decidido por parte de la productora marcó un antes y un después en el tono y la recepción de las siguientes películas, y explica parte del ajuste de cuentas que supone el regreso de Marlon y sus hermanos con Scary Movie 6.

De acuerdo con Entertainment Weekly, Marlon resumió así este reencuentro creativo: “Creo que la tarea es recuperar al elenco, que mis hermanos y yo volvamos a trabajar juntos, y que volvamos a reír a carcajadas. El mundo necesita reír a carcajadas”.

Marlon Wayans y sus hermanos regresan al mando de la saga con una 'recuela' que promete cruzar todas las líneas para recuperar el espíritu provocador de las primeras películas. (Paramount Pictures)

¿Qué pasó con las entregas anteriores?

Aunque Scary Movie 3, 4 y 5 mantuvieron el formato de parodia, muchos fans coinciden en que el espíritu original se diluyó tras la salida de los Wayans.

Aun así, la franquicia siguió siendo rentable y logró mantenerse vigente gracias a su capacidad de adaptarse a nuevas referencias culturales y a la moda de las spoof movies de principios de los 2000.

Actualmente, las películas de la saga suelen encontrarse en distintas plataformas de streaming que rotan su catálogo con frecuencia, además de opciones de alquiler digital en servicios como iTunes, Google Play o Amazon, dependiendo del territorio.

También son recurrentes en la programación de televisión —sobre todo en canales de cine y maratones temáticos—, especialmente en temporadas cercanas a Halloween, donde Scary Movie se instaló como un clásico de maratón cómica de terror.

Desde sus inicios, Scary Movie ha tenido una relación particular con la crítica. Nunca ha sido una saga “prestigiosa”, pero sí profundamente popular: la prensa especializada suele otorgarle críticas mixtas o negativas, mientras que el público responde con entusiasmo y la convierte en éxito de taquilla y fenómeno de culto.

Con Scary Movie 6 la recepción sigue esa línea: las primeras reseñas apuntan a una comedia tan distinta como fiel a su ADN, pero con una respuesta cálida por parte de los fans, especialmente de quienes crecieron con las primeras películas y ahora la ven desde la nostalgia.

Un cuarto de siglo después del estreno original, 'Scary Movie 6' vuelve a convertir el terror y la cultura pop en un gran chiste colectivo, pensado para verse —y reírse— en grupo. (Paramount Pictures)

¿Por qué sigue funcionando en 2026?

El regreso de la franquicia no es casual; este tipo de comedia sigue teniendo espacio por varias razones. Para Marlon Wayans, en declaraciones a Empire, la clave está en algo tan simple como actual: “La gente solo quiere volver a sentirse bien”.

A continuación puntualizamos las principales razones que hacen de Scary Movie una apuesta segura.

1) Funciona como experiencia grupal: es el tipo de película que se disfruta más en compañía, comentando y riéndose en conjunto. En esa misma conversación, Wayans describió el visionado como un “encuentro colectivo ante la pantalla”, donde la risa se vuelve “lenguaje común”, especialmente en tiempos en los que mucha gente busca volver a compartir momentos ligeros con amigos o familia.

2) Apela a la nostalgia: quienes vieron las originales encuentran aquí un reencuentro con ese humor sin filtros, pero actualizado a nuevos códigos y referencias. Además, la propuesta conecta con nuevas generaciones, pues muchos jóvenes conocen Scary Movie a través de memes y clips virales, y el propio equipo creativo ha hablado de Scary Movie 6 como una película “inclusiva” y “multigeneracional”, diseñada para que quienes llegan por primera vez se enganchen sin necesidad de haber visto todas las anteriores.

3) Ofrece entretenimiento ligero: en medio de propuestas más densas, estas películas funcionan como una opción para desconectarse y reír sin pensar demasiado, algo que los Wayans asumen como su misión actual. Como explicó Wayans, si la audiencia reacciona con sorpresa o escándalo, “es señal de que está atenta”, y entonces “hay que insistir hasta lograr la risa”.

En un panorama donde el terror vive un auge constante, la parodia sigue siendo su contraparte natural. Scary Movie 6 lo confirma; puede que no busque reinventar el género, pero sí recordarle al público que reírse del miedo sigue siendo igual de efectivo, sobre todo cuando quienes se ríen son los mismos que lo convirtieron, hace más de dos décadas, en una fiesta colectiva de carcajadas y sustos.