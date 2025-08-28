Sabrina Carpenter en América Latina: estos son los artistas que estarán en el Estéreo Picnic 2026

Estéreo Picnic 2026 reveló su cartel. La venta general de entradas inicia el 3 de setiembre en Ticketmaster.

El Festival Estéreo Picnic 2026 anunció este jueves su cartel oficial de artistas, encabezado por The Killers, Interpol, Sabrina Carpenter, Skrillex y Tyler, The Creator. El evento musical se llevará a cabo en Bogotá, Colombia, en el Parque Metropolitano Simón Bolívar, durante los días 20, 21 y 22 de marzo de 2026.

Esta será la edición número 15 del festival, que desde 2010 reúne a miles de asistentes de toda América Latina. Para 2026, la organización promete una de las ediciones más ambiciosas hasta la fecha.

El anuncio del cartel incluye una larga lista de artistas internacionales y locales.

Entre los más destacados figuran Lorde, Peso Pluma, Young Miko, Doechii, Turnstile, Peggy Gou, Kyfo y Brutalismus 3000.

También participarán Mochakk, Ivan Cornejo, Addison Rae, Katseye, Ben Böhmer, The Whitest Boy Alive, Lola Young, Antropiko3, DVD, Innexen, Briela Veneno, Aira Vega, Daniel Andrés, Silvia Ponce y Agraciada.

Otras presentaciones del festival:

DJO, Aitana, Men I Trust, Royel Otis, Timo, Bob Moses, Viagra Boys, Guitarricadelafuente, Peter Blue, Lasso, Bunt, HVOB, Nicolás y los Fumadores, D4vd, Judeline, 2hollis, The Dare, The Warring, Six Sex, Universe Badsista, Balu Brigada, Macario Martines, Wost, Zarigueya, Manu, Roi Turbo, Pirineos en Llamas y Error999.

La preventa oficial comenzará el 1.° de setiembre a las 10 a. m. con acceso exclusivo para los clientes de los Bancos Aval: Banco de Bogotá, Banco Popular de Colombia, Banco de Occidente, Banco AV Villas y usuarios de la billetera virtual dale!.

La venta general al público estará disponible a partir del miércoles 3 de setiembre a las 10 a. m., sin restricción bancaria.

Las entradas podrán adquirirse a través del sitio oficial ticketmaster.co

