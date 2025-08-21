Estéreo Picnic 2026: fechas, cambios y cómo conseguir entradas desde cualquier país

El Estéreo Picnic 2026 será del 20 al 22 de marzo. La venta para todo el público inicia este sábado 23 de agosto.

El Festival Estéreo Picnic celebrará su edición número 15 del 20 al 22 de marzo de 2026 en el Parque Simón Bolívar, en Bogotá. Este recinto, que albergó el evento en 2024 y 2025, se consolida como su sede permanente.

Este año, el festival reducirá su extensión de cuatro a tres días. La decisión fue tomada tras encuestas y retroalimentación del público que pedía un regreso al formato anterior.

LEA MÁS: ¿Cuáles conciertos están confirmados para Costa Rica en el 2025?

La venta de entradas comenzó esta semana. La primera etapa, llamada ‘Creyentes’, se activó este jueves 21 de agosto a las 10 am. En esta fase solo pueden acceder los clientes de los bancos colombianos Aval (Banco de Bogotá, Banco Popular de Colombia, Banco AV Villas y Banco de Occidente) y los usuarios de la billetera digital dale!.

La venta general para todo público iniciará el sábado 23 de agosto a las 10 a. m. Esta es la etapa más esperada por quienes planean viajar desde otros países de la región.

Las entradas están disponibles a través del sitio oficial Ticketmaster.co.

El Estéreo Picnic ha ganado prestigio por presentar artistas internacionales como Drake, Billie Eilish, Rosalía, Olivia Rodrigo, Sam Smith y Tame Impala. Con esa trayectoria, la expectativa para 2026 es alta.

La historia del evento comenzó en 2010 como un festival de un solo día. A partir de 2014, se convirtió en evento de varias jornadas y en 2023 experimentó su formato más extenso, con cuatro fechas de conciertos en Sopó, Cundinamarca.

LEA MÁS: ¿Shakira volvió con Antonio de la Rúa? Esto es lo que se sabe

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La información fue investigada y seleccionada por un periodista y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.