Viva

Estéreo Picnic 2026: fechas, cambios y cómo conseguir entradas desde cualquier país

La quinceava edición del festival de música se realizará del 20 al 22 de marzo en Bogotá, Colombia

EscucharEscuchar
Por Jailine González Gómez y El Tiempo / Colombia / GDA
El Estéreo Picnic 2026 será del 20 al 22 de marzo. La venta para todo el público inicia este sábado 23 de agosto.







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGEstéreo Picnic 2026BogotáColombia
Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Estudiante de Comunicación con énfasis en Periodismo en la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

El Tiempo Colombia

El Tiempo / Colombia / GDA

El Tiempo es un periódico colombiano fundado el 30 de enero de 1911. Es en la actualidad el diario de mayor circulación en Colombia. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.