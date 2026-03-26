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Rosalía suspende su concierto en Milán: ‘Intenté aguantar hasta el final, pero me siento extremadamente mal’

Rosalía interrumpe su show en Milán por problemas de salud y revela que sufrió una fuerte intoxicación alimentaria.

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Por AFP
Rosalía habló de su celibato voluntario y confirmó su vínculo amoroso con Hunter Schafer, que mantuvo fuera del ojo público durante cinco años.
Rosalía detiene su presentación en Milán y abandona el escenario tras manifestar malestar físico ante sus seguidores. (Rosalía/Instagram)







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