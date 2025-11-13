Rosalía sorprendió al revelar que practica el ‘volcel’: qué significa esta elección personal

Rosalía habló de su celibato voluntario y confirmó su vínculo amoroso con Hunter Schafer, que mantuvo fuera del ojo público durante cinco años.

La cantante española Rosalía confirmó que se encuentra en una etapa de abstinencia sexual voluntaria, decisión que ha llamado la atención en redes sociales y medios internacionales. Esta práctica, conocida en inglés como volcel (abreviatura de voluntary celibate), hace referencia a personas que optan por no mantener relaciones sexuales por elección propia.

La artista compartió esta información durante una entrevista en el pódcast Radio Noia, parte de Radio Primavera Sound, como parte de la promoción de su reciente álbum, Lux, lanzado la semana pasada.

En la conversación, la presentadora Mar Valverdú le preguntó quién era su pasión platónica. Rosalía aclaró que en este momento no da espacio a ese tipo de sentimientos, ya que considera que las pasiones platónicas no conducen a nada. Añadió que está soltera y que decidió no mantener relaciones sexuales de forma permanente.

El término volcel se diferencia de incel, que alude a personas que no tienen relaciones sexuales por falta de oportunidades, no por elección. La revelación se difundió en un video publicado en Instagram, donde muchas usuarias celebraron la postura de la cantante.

Rosalía suele mantener su vida privada fuera del foco mediático. Un ejemplo de esto fue su relación con la actriz Hunter Schafer, protagonista de la serie Euphoria. Ambas iniciaron un noviazgo en 2019, el cual duró cinco meses, pero su vínculo no se hizo público sino hasta 2024.

La pareja se conoció en un desfile de Burberry durante la Semana de la Moda en Londres. Durante los Billboard Awards de ese mismo año, Rosalía agradeció a Schafer por acompañarla y expresó su cariño públicamente, mientras la actriz le enviaba un beso desde el público. Según trascendió, la cantante se inspiró en esta relación para componer la canción Tuya, que incluye versos dirigidos a una mujer.

Seis años después de ese breve romance, Rosalía y Schafer coincidieron nuevamente durante la grabación de la tercera temporada de Euphoria. Hunter indicó en una entrevista con la revista GQ que durante mucho tiempo hubo especulaciones sobre su vínculo, pero que compartir esa parte de su historia le resultaba satisfactorio. También afirmó que Rosalía forma parte de su círculo cercano y la considera como parte de su familia.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La información fue investigada y seleccionada por un periodista y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.