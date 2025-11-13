Viva

Rosalía sorprendió al revelar que practica el ‘volcel’: qué significa esta elección personal

La artista reveló que no tiene relaciones sexuales por decisión propia y recordó su relación con Hunter Schafer, mantenida en secreto durante años

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
Rosalía habló de su celibato voluntario y confirmó su vínculo amoroso con Hunter Schafer, que mantuvo fuera del ojo público durante cinco años.
Rosalía habló de su celibato voluntario y confirmó su vínculo amoroso con Hunter Schafer, que mantuvo fuera del ojo público durante cinco años. (Rosalía/Instagram)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaRosalíaVolcel
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.