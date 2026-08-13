Romeo Santos revela que uno de sus hijos está dentro del espectro autista: ‘Enfrentamos desafíos’

Romeo Santos reveló la experiencia personal que lo motivó a crear Los Santos Foundation.

Romeo Santos reveló que uno de sus hijos, de 5 años, está dentro del espectro autista. La experiencia personal motivó al intérprete dominicano-estadounidense a crear Los Santos Foundation, una organización sin fines de lucro dirigida a apoyar a niños con trastorno del espectro autista (TEA) y a sus familias.

El cantante compartió detalles de su vida privada durante una entrevista en el programa Today. Ahí contó que su hijo recibió el diagnóstico a los 2 años y lo describió como “un niño hermoso”.

“Tengo un hijo que está dentro del espectro”, expresó Santos al referirse a una situación que, hasta ahora, había mantenido fuera de la exposición pública.

El artista indicó que recibir el diagnóstico fue una “epifanía” para él y su esposa, Francelys Infante. Según explicó, esa experiencia les permitió comprender con mayor profundidad los desafíos que enfrentan miles de familias de personas dentro del espectro, en particular aquellas con menos recursos económicos.

“La mayoría de las escuelas no ofrecen los programas apropiados para niños dentro del espectro. Las compañías de seguros no cooperan. Y hay muchos otros desafíos”, afirmó el cantante.

El cantante busca apoyar, por medio de su fundación, a niños con trastorno del espectro autista y a sus familias mediante recursos y programas de acompañamiento. (Mayela López)

Santos reconoció que, pese a contar con recursos para atender algunas necesidades, su familia también ha enfrentado obstáculos para acceder a servicios y programas adecuados. Esa realidad lo llevó a impulsar una iniciativa con la que pretende generar conciencia y facilitar apoyo a otras personas.

“Si nosotros estamos enfrentando estos desafíos, solo puedo imaginar lo que la mayoría de las familias con niños y familiares dentro del espectro deben estar enfrentando, y eso empezó a motivarme a hacer algo al respecto, crear conciencia y poner en marcha esta fundación”, contó en Today.

Los Santos Foundation tendrá como propósito facilitar el acceso a recursos, herramientas para el desarrollo infantil, programas educativos e iniciativas comunitarias para familias relacionadas con el autismo.

Para el intérprete de Propuesta indecente, el proyecto tiene un significado especialmente cercano.

“Es algo extremadamente personal para mí. Quiero ayudar de cualquier manera que pueda”, finalizó.

Romeo Santos es padre de cinco hijos. Su primogénito, Alex Damián, tiene 26 años y nació de una relación anterior. Con Francelys Infante tiene a Valentino, nacido en 2019; Solano, en 2021; Milano, en 2024; y una niña nacida en 2025, cuyo nombre no ha sido revelado públicamente.