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Romeo Santos y Prince Royce traen su gira a Costa Rica: Todo lo que debe saber sobre el concierto

Los bachateros llegan al país como parte de su gira ‘Mejor Tarde Que Nunca Tour 2026′

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Por Fiorella Montoya
Romeo Santos y Prince Royce se unieron en un álbum y gira en conjunto.
Romeo Santos y Prince Royce se unieron en un álbum y gira en conjunto. (JASON KEMPIN e IVAN APFEL / GETTY IMAGES VIA AFP)







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Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

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