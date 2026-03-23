Romeo Santos y Prince Royce traen su gira a Costa Rica: Todo lo que debe saber sobre el concierto

Romeo Santos y Prince Royce se unieron en un álbum y gira en conjunto.

Dos leyendas de la bachata, Romeo Santos y Prince Royce, se unieron recientemente para llevar a cabo una gira internacional, donde ambos comparten juntos en el escenario y entonan sus canciones más famosas. Se trata de aventura musical sin precedentes en el género y Costa Rica ha sido elegida como una de sus paradas.

Los llamados el rey y el príncipe de este género musical se presentarán en nuestro país con su gira Mejor Tarde Que Nunca Tour 2026. La cita será el próximo 18 de agosto, en el Estadio Nacional.

El precio de las localidades es el siguiente:

BAC: ¢125.000

Zona Diamante: ¢99.000

Zona Oro: ¢74.500

Silla preferencial: ¢64.500

Platea este preferencial: ¢44.500

Balcón este preferencial: ¢49.500

Sombra: ¢39.500

Gramilla de pie: ¢34.500

La venta de entradas iniciará este martes 23 de marzo, a través de eticket.cr

La nueva gira de Romeo Santos y Prince Royce llega después del lanzamiento del álbum en conjunto Better Late Than Never, el cual ya tiene grandes éxitos como Dardos, Lokita por mi y Blanca Nieves.