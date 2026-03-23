Romeo Santos y Prince Royce traen su gira a Costa Rica: Todo lo que debe saber sobre el concierto

Dos leyendas de la bachata, Romeo Santos y Prince Royce, se unieron recientemente para llevar a cabo una gira internacional, donde ambos comparten juntos en el escenario y entonan sus canciones más famosas. Se trata de aventura musical sin precedentes en el género y Costa Rica ha sido elegida como una de sus paradas.
Los llamados el rey y el príncipe de este género musical se presentarán en nuestro país con su gira Mejor Tarde Que Nunca Tour 2026. La cita será el próximo 18 de agosto, en el Estadio Nacional.
El precio de las localidades es el siguiente:
- BAC: ¢125.000
- Zona Diamante: ¢99.000
- Zona Oro: ¢74.500
- Silla preferencial: ¢64.500
- Platea este preferencial: ¢44.500
- Balcón este preferencial: ¢49.500
- Sombra: ¢39.500
- Gramilla de pie: ¢34.500
La venta de entradas iniciará este martes 23 de marzo, a través de eticket.cr
La nueva gira de Romeo Santos y Prince Royce llega después del lanzamiento del álbum en conjunto Better Late Than Never, el cual ya tiene grandes éxitos como Dardos, Lokita por mi y Blanca Nieves.