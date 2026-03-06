¿Romeo Santos y Prince Royce juntos en Costa Rica?: esto es lo que sabemos

(JASON KEMPIN e IVAN APFEL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP/JASON KEMPIN e IVAN APFEL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP)

Romeo Santos y Prince Royce se unieron en un álbum y gira en conjunto.

Dos leyendas de la bachata, Romeo Santos y Prince Royce, se unieron recientemente para llevar a cabo una gira donde ambos comparten en el escenario y entonan sus canciones más famosas. Hasta ayer jueves, el nombre de Costa Rica no había sonado como posible parada del tour, pero tal parece que las cosas cambiaron.

Los rumores de que el dúo se presentará en el país se dispararon este viernes 6 de marzo cuando el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) dio a conocer el permiso de autorización para este show.

Según la información de la institución, el concierto se realizaría el próximo 18 de agosto en el Estadio Nacional, a las 8 p. m., y la tiquetera encargada de vender las entradas para este gran show sería eticket.

Es importante aclarar que la autorización del MEIC para un concierto de este tipo no garantiza la realización del espectáculo. En otras ocasiones se ha procedido la misma forma y los eventos no se han efectuado.

La nueva gira de Romeo Santos y Prince Royce llega después del lanzamiento del álbum en conjunto Better Late Than Never, el cual ya tiene grandes éxitos como Dardos, Lokita por mi y Blanca Nieves.