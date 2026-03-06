Viva

¿Romeo Santos y Prince Royce juntos en Costa Rica?: esto es lo que sabemos

Los bachateros que conquistan corazones en toda Latinoamérica se unieron para hacer un álbum en conjunto

Por Fiorella Montoya
Romeo Santos y Prince Royce se unieron en un álbum y gira en conjunto.
Romeo Santos y Prince Royce se unieron en un álbum y gira en conjunto. (JASON KEMPIN e IVAN APFEL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP/JASON KEMPIN e IVAN APFEL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP)







