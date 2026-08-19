Romeo Santos escogió a una reina de belleza para dedicarle una canción en su concierto en Costa Rica

Romeo Santos y Prince Royce llevaron las emociones hasta el éxtasis durante el concierto que presentaron en Costa Rica este 18 de agosto.

Romeo Santos y Prince Royce fueron candela total en el concierto que presentaron la noche de este martes 18 de agosto en el Estadio Nacional. Después de éxitos de la bachata, movimientos sensuales de cadera y emociones hasta el éxtasis, cuando llegó el cierre del show hubo una invitada especial que fue la envidia de todo el público.

Como es su costumbre, Santos escogió a una mujer de la audiencia para dedicarle una canción. Pero la elección parece que no fue al azar: la producción del espectáculo puso la mirada en una reina de belleza de Costa Rica para que tuviera ese momento especial con el artista, aunque fuera a la distancia.

Se trata de Andrea Montero, quien participó en Miss Universo Costa Rica 2025, fue Señorita Costa Rica Mundo y es presentadora del canal ¡Opa!.

Andrea Montero fue la elegida para tener una breve interacción con Romeo Santos en su concierto en Costa Rica. Ella estuvo nerviosa todo el concierto antes de su participación. (Fiorella Montoya)

La joven contó a La Nación que, al inicio del concierto, uno de los DJ de los cantantes la abordó para hacerle la propuesta de subir al escenario.

Le explicó que debía decir unas palabras durante la canción Lokita por mí. Ella estuvo nerviosa todo el tiempo antes de la acción, ya que no se sabía de memoria lo que tenía que decir.

“Me dijo: ‘Bueno, usted va a ser la envidia de todos, tiene que decirla bien. Ese hombre es perfeccionista, entonces necesito que la diga bien’”, explicó Montero.

Cuando llegó el momento de su participación, la llevaron al sector de gramilla para darle un micrófono y grabarla en cámara. “Por dicha, salió todo muy bien. Yo estaba muy nerviosa, sí soy fan de Romeo Santos y Prince Royce; pero, honestamente, en ese momento ni siquiera me acordaba de esa canción y de esa línea. Pero todo salió bien y fue muy divertido”, contó la presentadora de televisión.

Vea a continuación el momento especial: