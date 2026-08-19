Viva

Romeo Santos escogió a una reina de belleza para dedicarle una canción en su concierto en Costa Rica

El artista y su colega Prince Royce se presentaron en un espectáculo cargado de emociones, en el Estadio Nacional

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Por Fiorella Montoya y Jessica Rojas Ch.
Romeo Santos y Prince Royce se presentarán Estadio Nacional como parte del Mejor Tarde Que Nunca Tour 2026
Romeo Santos y Prince Royce llevaron las emociones hasta el éxtasis durante el concierto que presentaron en Costa Rica este 18 de agosto. (Jorge Navarro)







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Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

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