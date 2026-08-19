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El concierto de Romeo Santos y Prince Royce sació a su público costarricense con clásicos y emociones

Los cantantes montaron una verdadera fiesta de bachata la noche de este martes. Un fanático dominicano y hasta una conocida reina de belleza costarricense destacaron en el show

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Por Fiorella Montoya
Romeo Santos y Prince Royce se presentarán Estadio Nacional como parte del Mejor Tarde Que Nunca Tour 2026
Romeo Santos y Prince Royce ofrecieron, la noche de este martes, una emotiva propuesta que inundó de bachata al Estadio Nacional. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)







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Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

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