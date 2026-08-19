El concierto de Romeo Santos y Prince Royce sació a su público costarricense con clásicos y emociones

(Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Romeo Santos y Prince Royce ofrecieron, la noche de este martes, una emotiva propuesta que inundó de bachata al Estadio Nacional.

Nada detuvo la energía de dos grandes de la bachata: Romeo Santos y Prince Royce ofrecieron, la noche de este martes, un concierto que hizo olvidar la lluvia para generar una descarga de emociones al ritmo de sus más grandes éxitos.

El Estadio Nacional fue el reducto elegido para una fiesta que se desató en medio de las risas y el coqueteo de los dos artistas que saltaron a la tarima al ser las 8 p. m.

La espera en la gradería había sido casi desesperante, pues durante horas el tiempo no dio tregua y más de uno vio empañado su traje de lentejuelas, botas y enaguas por las capas que los cubrían de la lluvia.

Fue un martes totalmente atípico entre presas y parqueos de hasta ¢12.000. Y continuó siendo extraño por la dinámica de un concierto poco habitual, con dos artistas haciéndose los coros en las canciones icónicas de cada uno.

Y como si fuera poco, los ticos hicieron honor al nombre de la gira de los artistas, Mejor tarde que nunca, ya que el estadio se empezó a llenar en la última hora previo al show.

La noche merecía vivirse como ninguna y así fue. Ya sin capas, sin lluvia y con gran expectativa, los artistas iniciaron con la canción Better Late Than Never, emblemática de su álbum.

Royce subió al escenario con un traje negro y Santos con uno color crema, con los que encendieron a un público que respondió con algarabía ante los recurrentes guiños y besos al aire lanzados por los cantantes.

Prince Royce cantó sus éxitos más recordados como 'La carretera' y 'Corazón sin cara'. Además, mostró sus mejores pasos de baile. (Jorge Navarro)

La dinámica de la noche transcurrió entre interpretaciones compartidas e individuales, acompañadas por una banda que le sacó brillo a su propuesta musical.

Con un ritmo trepidante, la primera media hora del concierto lanzó una descarga de más de 10 canciones que elevaron las revoluciones de los presentes.

“Todos podemos venir con asuntos de afuera, pero por las próximas dos horas deje esos asuntos en su casa. Vinimos a cantar, a bailar y a gozar. ¡Costa Rica, pura vida!“, solicitó Romeo Santos.

Santos recordó sus tiempos con Aventura y su periodo como solista. La bachata se adueñó de sus fanáticos, que lo siguen desde el primer día cuando cantó La Diabla, Eres mía, Cancioncitas de amor y Odio.

Otros clásicos trajeron a memoria el inicio de Royce, hace más de 10 años, cuando sacaba Recházame, Stand by me, Incondicional y El amor que perdimos.

Los artistas sorprendieron al público cuando buscaron un fanático que subiera al escenario a cantar la canción Menor.

El hombre elegido, Fabio, era oriundo de República Dominicana y no defraudó, ya que se sabía de pies a cabeza la letra. Al final, se llevó los aplausos de la gradería y la felicitación de los artistas.

Entre clásicos y sensualidad

La fiesta no terminaría ahí, pues la sensualidad llegaría al escenario cuando los éxitos de bachata quedaron atrás para dar paso a una época de transformación.

El reguetón y los movimientos de cintura llegaron al escenario con los temas que cada uno tenía preparados en una especie de enfrentamiento de canciones.

Royce atacó primero con Sensualidad, y Santos respondió con Ella quiere beber. La dinámica dio paso a que se escucharan las voces de Bad Bunny, Anuel y Rauw Alejandro, con quienes han tenido colaboraciones.

Así llegaron grandes éxitos como Ven conmigo, Khe, Clavo y uno de los clásicos más recordados del reguetón: Noche de sexo.

De repente, las luces bajaron y la intensidad también. Entonces, llegó el momento de que cada quien tomara a su pareja para bailar “de cerquita” con piezas como Promise, El verdadero amor, Loco y la primera canción con la que el mundo conoció a Prince Royce: Corazón sin cara.

Romeo Santos se mostró emocionado con el público costarricense que coreó desde sus canciones con Aventura hasta las de su fase solista. (Jorge Navarro )

El último bloque de los artistas tenía preparada una mezcla de canciones del recordado grupo bachatero Aventura, que los intérpretes presentaron con la condición de que los fanáticos fueran los encargados de cantarlas.

La pieza que desató la locura fue Dile al amor, la cual fue coreada a más no poder por los fanáticos y después vendría un cierre de lujo con las canciones Darte un beso, Propuesta y la más sonada de su nuevo álbum: Lokita por mí, donde incluso una fanática fue elegida para decir una de las frases de la pieza.

Y no fue cualquiera la designada. Fue la presentadora y modelo Andrea Montero, recordada por su participación en el Miss Universo 2025.

Entre muchas emociones, pasiones y música, los fanáticos vivieron una noche para recordar siempre.