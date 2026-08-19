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Romeo Santos y Prince Royce en Costa Rica: Fans enfrentan la lluvia y algunas caídas en las horas previas al concierto

Los artistas de la bachata cantarán la noche de este martes 18 de agosto, en el Estadio Nacional

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Por Fiorella Montoya
Romeo Santos y Prince Royce se presentarán Estadio Nacional como parte del Mejor Tarde Que Nunca Tour 2026
Grupos de amigas se dan cita en el Estadio Nacional para cantar los mejores éxitos de Romeo Santos y Prince Royce. (Jorge Navarro)







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Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

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