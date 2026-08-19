Romeo Santos y Prince Royce en Costa Rica: Fans enfrentan la lluvia y algunas caídas en las horas previas al concierto

Grupos de amigas se dan cita en el Estadio Nacional para cantar los mejores éxitos de Romeo Santos y Prince Royce.

Ni la lluvia, el frío ni las caídas detuvieron a los fanáticos de Romeo Santos y Prince Royce, quienes se dieron cita este martes 18 de agosto para disfrutar de un muy esperado concierto en Costa Rica, el cual reúne a los dos “reyes de la bachata” en un espectáculo para bailar y cantar toda la noche.

Al ser las 4 p. m., las puertas del Estadio Nacional se abrieron a quienes estuvieron esperando desde cerca de las 2 p. m. Con la meta de obtener el mejor lugar para ver a sus artistas favoritos, muchos de ellos corrieron por el suelo mojado del reducto de La Sabana, provocando que más de uno cayera al piso.

El outfit general es fácil de distinguir: capas para taparse de la lluvia. Pero, al acercarse, realmente se muestran los atuendos escogidos para la gran noche: el color negro, café y rojo es la constante, mientras que las botas, los brillos y los tacones no podían faltar.

Otros prefirieron ser más casuales y optar por las tenis, ya que probablemente bailen toda la noche con éxitos como Cancioncitas de amor, Propuesta indecente o Dardos.

Incluso hubo quienes aprovecharon el tener su lugar asegurado para retocarse el maquillaje.

Así viven las horas de espera los fanáticos:

Las capas formaron parte de los atuendos en el concierto de Romeo Santos y Prince Royce en Costa Rica. (Jorge Navarro)

La lluvia no impidió que los fanáticos de Romeo Santos y Prince Royce lucieran sus atuendos. (Jorge Navarro)

Fanáticas del club de fans de Romeo Santos y Prince Royce desean conocer a los artistas, ya que los han acompañado en otros conciertos. (Jorge Navarro)

Debajo de las capas, los fanáticos de Romeo Santos y Prince Royce tienen sus vestidos, enaguas y accesorios. Incluso hay quienes andan en tacones. (Jorge Navarro)

Las bandanas con el nombre de los artistas también se hicieron presentes en el concierto de Romeo Santos y Prince Royce. (Jorge Navarro )

Yorleny y Mariana son madre e hija y aprovecharon que ya no llovía para retocarse el maquillaje. (Jorge Navarro)