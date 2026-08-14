Una Hummer, un vagón de tren y los grandes éxitos: así será el concierto de Romeo Santos y Prince Royce en Costa Rica

Romeo Santos y Prince Royce llegarán al Estadio Nacional con una puesta en escena inspirada en Nueva York, ciudad donde ambos artistas crecieron.

Dos de los grandes exponentes de la bachata internacional llegan a Costa Rica para una noche cargada de recuerdos, recordadas melodías y sus mejores pasos. Romeo Santos y Prince Royce incluyeron al país en su sonada gira mundial Mejor Tarde que Nunca Tour 2026, un espectáculo en el que el público pasará de espectador a protagonista.

El escenario del show es el Estadio Nacional y la fecha elegida, este martes 18 de agosto. En tarima estarán aproximadamente 60 personas, entre el equipo técnico y los bailarines que acompañarán a los artistas.

La propuesta escénica estará inspirada en Nueva York, un lugar con un gran significado para ambos, pues se criaron en El Bronx. Por esta razón, invitarán a sus fans a realizar un viaje conceptual hacia ese sitio. La puesta en escena contará con elementos tan particulares como un vehículo Hummer y un vagón de tren (tipo metro), mientras que el repertorio ofrecerá un recorrido por las canciones que han marcado la trayectoria de ambos cantantes.

En esa línea, durante la velada el público podrá escuchar éxitos como Cancioncitas de amor, La boda o Propuesta indecente de Romeo Santos (y Aventura); o bien, Te robaré, La carretera y Darte un beso, de Prince Royce. También interpretarán algunos de los temas más sonados de su álbum en conjunto —que lleva el mismo nombre de la gira—, tales como Dardos o Lokita por mí.

Con esta última canción se trasladará al escenario una dinámica que se convirtió en viral en redes sociales: una fanática será elegida para interpretar una de las famosas frases del tema: “Mi amor, tú dices que yo soy loca, pero más loco eres tú que estás conmigo. ¡Ja!”. Así que la recomendación para las asistentes es ir repasándola, por si resultan favorecidas.

Sobre la estadía de los artistas en el país, aún se desconocen los detalles de su llegada. No obstante, la productora reveló una curiosidad de Romeo Santos. El cantante solicitó un gimnasio privado en su propia habitación de hotel, pues es sabido que le gusta mantener la actividad física como parte de su rutina diaria.

El concierto, sin duda, dejará grandes momentos para sus seguidores, quienes desde ya esperan con ansias la presentación de los dos reyes de la bachata.

El concierto de Romeo Santos y Prince Royce en Costa Rica incluirá éxitos de sus carreras como solistas y también en conjunto. (Suministrada/Suministrada)

¡Detalles imperdibles!

El concierto dará inicio a las 7 p. m.; sin embargo, las puertas del recinto se abrirán a las 4 p. m. La producción solicita al público llegar con suficiente anticipación, portar un documento de identidad y presentar la entrada digital o impresa. Asimismo, se pide seguir las instrucciones de seguridad y llevar únicamente dinero en efectivo o tarjetas bancarias. Cabe destacar que sí estará permitido el ingreso de baterías portátiles para celulares.

El acceso al estadio corresponderá a la localidad adquirida:

Gramilla de pie: ingreso por el costado norte del Estadio Nacional (frente al hotel Hilton).

ingreso por el costado norte del Estadio Nacional (frente al hotel Hilton). Sombra, Platea y Balcón este: ingreso por el costado este (cerca de la Cruz de La Sabana).

ingreso por el costado este (cerca de la Cruz de La Sabana). BAC, Diamante, Oro, Preferencial y localidades de sillería: ingreso por el costado oeste.

Todo menor de 18 años deberá ingresar acompañado por un adulto.

Objetos prohibidos: No se permitirá el ingreso de armas de cualquier tipo, objetos punzocortantes, explosivos o materiales inflamables, drogas o sustancias ilícitas, gas pimienta, alimentos y bebidas externas, botellas y vasos, bultos o bolsos grandes, bancos y sillas plegables.

Además, no estará permitido portar sombrillas o paraguas, selfie sticks, trípodes, cámaras profesionales, GoPro, drones, binoculares, perfumes, encendedores, cigarrillos, vapeadores, monedas, carteles, pancartas, banderas con asta o palo, punteros láser, cascos de motocicleta, coolers y hieleras.

Últimas entradas

Los tiquetes para el concierto se pueden adquirir a través del sitio eticket. Además, la productora habilitó un stand interactivo en Multiplaza Escazú y durante este 14, 15 y 16 de agosto, en el que los fanáticos podrán disfrutar de activaciones relacionadas con los artistas y comprar sus boletos.

Algunas localidades cuentan con una promoción de 3x2. Los precios disponibles son: