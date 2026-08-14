Viva

Una Hummer, un vagón de tren y los grandes éxitos: así será el concierto de Romeo Santos y Prince Royce en Costa Rica

Este martes 18 de agosto, en el Estadio Nacional, los artistas presentarán su gira mundial ‘Mejor Tarde Que Nunca Tour 2026’. ¡Prepárese, porque una fan podría ser protagonista del show!

EscucharEscuchar
Por Fiorella Montoya
Romeo Santos y Prince Royce llegarán al Estadio Nacional con una puesta en escena inspirada en Nueva York, ciudad donde ambos artistas crecieron.
Romeo Santos y Prince Royce llegarán al Estadio Nacional con una puesta en escena inspirada en Nueva York, ciudad donde ambos artistas crecieron. (Suministrada/Suministrada)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Prince RoyceRomeo SantosSpotlightConcierto internacional
Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.