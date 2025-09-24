Rihanna revela el nombre de su tercera hija y sorprende con inesperado homenaje

Rihanna y A$AP Rocky anunciaron el nacimiento de su tercera hija y revelaron su nombre: Rocki Irish Mayers.

Rihanna anunció el nacimiento de su tercera hija, Rocki Irish Mayers, en una publicación en redes sociales este miércoles 24 de setiembre.

La artista reveló que el parto ocurrió el pasado 14 de setiembre, aunque mantuvo la noticia en reserva hasta ahora, tal como ocurrió con sus anteriores embarazos.

La cantante de Barbados compartió una imagen desde la maternidad, donde se le observa junto a la bebé. En la fotografía también aparecen unos guantes de boxeadoras de satén, lo que generó múltiples interpretaciones entre sus seguidores sobre el origen del nombre de la menor.

Rihanna y el rapero A$AP Rocky ya son padres de dos niños. El primero, RZA Athelston Mayers, nació en 2022. El segundo, Riot Rose Mayers, llegó en 2023. Con la llegada de Rocki Irish, la familia suma ahora cinco integrantes.

Durante el embarazo, el artista A$AP Rocky comentó en una entrevista con la revista Elle que prefirieron no conocer el sexo del bebé antes del nacimiento.

Mencionó que sentía que esta vez sería una niña, ya que la experiencia fue distinta a los embarazos anteriores. Declaró que tenía la esperanza de que fuera una niña, algo que finalmente se confirmó con el nacimiento de Rocki.

El nombre elegido por la pareja captó rápidamente la atención del público. En redes sociales, varios usuarios asociaron Rocki con el icónico personaje de cine Rocky Balboa, principalmente por la presencia de los guantes de boxeo en la imagen.

Algunos seguidores consideraron que podría tratarse de un homenaje simbólico al personaje interpretado por Sylvester Stallone.

La revelación del embarazo ocurrió el pasado mayo, durante el evento del Met Gala, cuando Rihanna sorprendió en la alfombra roja al mostrar su vientre. Desde entonces, evitó compartir más detalles hasta ahora.

Con esta publicación, Rihanna volvió a acaparar la atención de sus seguidores y medios internacionales, quienes destacaron tanto el nombre de la niña como el simbolismo detrás de la imagen compartida.

