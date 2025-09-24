Viva

Creó una red de chismes anónimos y acabó presa: cobraba por ocultar traiciones y embarazos

Una joven de 21 años usaba una aplicación de mensajes anónimos para recibir rumores y luego pedía pagos a cambio de eliminar las publicaciones

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA y Jailine González Gómez
La detenida cobraba por borrar publicaciones anónimas con acusaciones de traición, embarazo y violencia en su ciudad.
La detenida cobraba por borrar publicaciones anónimas con acusaciones de traición, embarazo y violencia en su ciudad. (O Globo/GDA)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGchismesBrasil
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Estudiante de Comunicación con énfasis en Periodismo en la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.