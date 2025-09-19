Planeta insólito

Quedó embarazada de un donante que conoció en Facebook y reveló el drama que vive hoy

Una madre tuvo un hijo por inseminación no regulada y hoy enfrenta un complejo panorama que atribuye al origen genético del donante

Por El Tiempo / Colombia / GDA
Laura Coldman concibió a su hijo tras una donación obtenida por Facebook. Hoy, alerta sobre las consecuencias de no conocer el historial del donante.
