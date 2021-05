“Nunca me pasa por la mente cobrar por donar esperma. Lo veo como algo altruista. Cuando lo descubrí lo vi como algo altruista que podía ayudar a crear vida a quienes no podían: sea a lesbianas que no pueden procrear por tema biológico o mujeres que se han dedicado a trabajar y estudiar y antes no habían puesto como prioridad ser madres. He donado dos veces y las dos veces ha sido positivo el resultado”, cuenta Federico, quien trabaja como oficinista y ya había iniciado el proceso para ser donador en la Unidad de medicina reproductiva de alta complejidad de la CCSS.