Este bebé nació con más de 6 kilos y dejó a todos sin palabras en el hospital

Un bebé de 6,35 kg nació en Florida y causó impacto en el hospital. Se cree que es el recién nacido más grande en ese centro médico.

Un parto en Florida, Estados Unidos, captó la atención de todo un hospital luego del nacimiento de un bebé que pesó 6,35 kg, casi el doble del promedio para un recién nacido.

El menor nació el 3 de setiembre en el Hospital St. Joseph’s-South, en Riverview, una ciudad ubicada al sur de Tampa, en los Estados Unidos. Según información del departamento de relaciones con la prensa del hospital, sería el bebé más grande registrado en esa maternidad.

La madre, Daniella Hines, de 40 años, relató que la experiencia fue completamente distinta a la del nacimiento de su hijo mayor. Annan, como nombraron al bebé, sorprendió tanto a los padres como al personal médico por su tamaño.

La mujer comentó que durante la cesárea sintió una presión inusual, lo cual generó dudas sobre lo que estaba ocurriendo. Al ver al bebé por primera vez, afirmó que no podía creer que hubiera salido de ella. El personal del hospital se acercó para conocer al niño, quien fue catalogado como una especie de celebridad local.

Hines, quien mide 1,80 metros, y su esposo André, cinco centímetros más alto, sospechan que la genética influyó en el tamaño del niño.

Durante el embarazo, la mujer recibió un diagnóstico de diabetes gestacional, aunque aseguró que mantuvo los niveles de glucosa bajo control, lo cual es clave, ya que esa condición puede causar un crecimiento excesivo en el feto.

No era la primera vez que la madre daba a luz a un niño de gran tamaño. Su hijo mayor pesó 5,5 kg al nacer. Sin embargo, esta vez la sorpresa fue mayor.

Según contó, Annan se mantiene tranquilo la mayor parte del tiempo, aunque muestra impaciencia cuando tiene hambre, lo que ella considera totalmente lógico. Para la familia, su llegada fue una bendición inesperada, pero recibida con mucha alegría.

Aunque casos como este son poco comunes, no son únicos. En 2023, una mujer en Brasil dio a luz a un niño que pesó 7,25 kg y midió 60 centímetros.

A nivel histórico, el récord mundial del bebé más pesado que sobrevivió pertenece a un niño nacido en 1955 en Aversa, Italia, con un peso de 10 kg, según el registro de Guinness World Records.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.