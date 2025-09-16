Salud

Este bebé nació con más de 6 kilos y dejó a todos sin palabras en el hospital

El bebé pesó 6,35 kg al nacer y se convirtió en una curiosidad médica por superar ampliamente el peso promedio

Por O Globo / Brasil / GDA
Un bebé de 6,35 kg nació en Florida y causó impacto en el hospital. Se cree que es el recién nacido más grande en ese centro médico.
Un bebé de 6,35 kg nació en Florida y causó impacto en el hospital. Se cree que es el recién nacido más grande en ese centro médico. (O Globo/Facebook: St. Joseph's Hospital-South)







