Ricardo Arjona toma decisión sobre concierto en Costa Rica luego de algo que sucedió con la venta de entradas

El cantautor guatemalteco anunció hace unos días un espectáculo en el Estadio Nacional

Por Juan Pablo Sanabria
Ricardo Arjona confirma concierto en Costa Rica para el 14 de agosto de 2026.
Ricardo Arjona volverá en concierto a Costa Rica en agosto de 2026. (redes/Instagram)







Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

