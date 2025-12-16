Ricardo Arjona toma decisión sobre concierto en Costa Rica luego de algo que sucedió con la venta de entradas

Ricardo Arjona incluyó a Costa Rica en su gira internacional Lo que el seco no dijo. Este anuncio, realizado hace más de una semana, confirmó el regreso del cantautor guatemalteco el próximo 14 de agosto, tras varios años de no dar un concierto en el país.

Sin embargo, las noticias sobre el show, que tendrá lugar en el Estadio Nacional, no se quedaron ahí. Luego de que las entradas se pusieran a la venta, ocurrió una situación inesperada y no tan común, que obligó al cantante a tomar una importante decisión.

Según informó One Entertainment, productora a cargo del evento, las entradas se agotaron en tan solo cinco días. En respuesta a esto, Ricardo Arjona dará un segundo concierto en Costa Rica.

El segundo espectáculo será el 15 de agosto, Día de las madres. Los tiquetes ya pueden adquirirse en el sitio web www.eticket.cr, con precios que van desde los ¢13.533 hasta los ¢52.133.

Siendo un viejo conocido del público tico, Ricardo Arjona retornará en 2026 y presentará al país Seco, su más reciente disco, estrenado a inicios de este 2025. Uno de los sencillos de esta producción, llamado Despacio que hay prisa, está estrechamente relacionado con Costa Rica.

Arjona grabó el videoclip de esta canción en la provincia Limón y el material fue dirigido por el costarricense Marlon Villar y su empresa Producciones Luz Marina.