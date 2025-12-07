Viva

Ricardo Arjona anuncia concierto en Costa Rica: esto es lo que se sabe del show

El espectáculo se suma a la extensa oferta internacional de conciertos, prevista para el 2026 en el país

EscucharEscuchar
Por Fiorella Montoya
Ricardo Arjona es uno de los cantautores representativos de Guatemala y Latinoamérica.
La gira 'Lo que el seco no dijo' llegará al Estadio Nacional, en agosto del 2026. (Archivo)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Ricardo ArjonaSpotlight
Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Periodista. Se desempeña en la sección El Mundo y Breaking News. Graduada en 2020 de la carrera de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas (UIA).

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.