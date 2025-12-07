Ricardo Arjona anuncia concierto en Costa Rica: esto es lo que se sabe del show

La gira 'Lo que el seco no dijo' llegará al Estadio Nacional, en agosto del 2026.

Ricardo Arjona anunció su regreso a Costa Rica con un concierto de la gira Lo que el seco no dijo. El espectáculo se programó para el 14 de agosto de 2026 en el Estadio Nacional, en La Sabana.

La productora One compartió un mensaje en sus redes sociales para confirmar el regreso del artista.

“Hay noches que no se explican, se viven. Y una está por volver a Costa Rica. Las canciones que marcaron generaciones regresan con lo que, según sus propias palabras, será uno de los conciertos más grandes de su carrera”, afirmó la productora.

El concierto se suma al calendario de espectáculos internacionales que llegarán al país en el 2026.

Aunque el anuncio generó gran expectativa entre los seguidores del artista, todavía no se conocen más detalle del show.