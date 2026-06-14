Rey Carlos III desfiló entre lujo, miles de soldados e incómodas protestas en el ‘Trooping The Colour’

De izquierda a derecha, miembros de la corona británica en el balcón del Palacio de Buckingham: la reina Camilla, el rey Carlos III, el príncipe William y la princesa Catherine. Los niños son Charlotte, George y Louis, príncipes de Gales.

El rey Carlos III de Inglaterra, cumpliendo con la tradición, celebró su cumpleaños medio año antes de lo que marca su registro en una exhibición de lujo, riqueza, protocolo y poderío militar, en el famoso desfile Trooping the Colour, que se llevó a cabo este 13 de junio.

Cientos de personas se congregaron el sábado a lo largo de la avenida The Mall, en Londres, para presenciar el recorrido, mientras el monarca y la reina Camila, así como la princesa Kate con sus hijos Jorge, Carlota y Luis, pasaban en carruajes. El príncipe Guillermo llegó a caballo.

Posteriormente, la familia real presenció desde el balcón del Palacio de Buckingham el sobrevuelo de la patrulla acrobática de la Royal Air Force. En la exhibición aérea también participaron cuatro cazas del tipo Typhoon.

En la fastuosa ceremonia, celebrada en la capital británica, participaron 1400 soldados, 200 caballos y más de 400 músicos. El primer ministro Keir Starmer y su esposa Victoria se encontraban entre los espectadores.

Al margen de las celebraciones, también se registraron protestas. Los manifestantes sostuvieron pancartas con el lema “Abajo la corona”, así como imágenes en las que se ve al expríncipe Andrés junto al fallecido delincuente sexual estadounidense Jeffrey Epstein.

Carlos III cumplirá 78 años en noviembre. Sin embargo, por tradición, el cumpleaños de los monarcas británicos siempre se celebra con un desfile militar en junio, cuando se espera un mejor clima. Esta costumbre fue instaurada en 1748 por el rey Jorge II, quien deseaba celebrar con mejor tiempo que el de su verdadero cumpleaños en octubre.

Con sus galas de monarca, el rey Carlos III saluda firme al estilo militar. (AFP)

El equipo de la fuerza aérea acróbatica real, conocido como 'The Red Arrows', dio su infaltable show. (AFP)

Manifestantes en contra de la realeza mostraron pancartas del príncipe Andrew con el agresor sexual fallecido Jeffrey Epstein. (AFP)

El príncipe y la princesa de Gales, George y Charlotte, en su trayecto de vuelta al Palacio de Buckingham. (AFP)