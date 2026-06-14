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Rey Carlos III desfiló entre lujo, miles de soldados e incómodas protestas en el ‘Trooping The Colour’

Este 13 de junio se llevó a cabo el desfile en honor al monarca de Inglaterra

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Por Juan Pablo Sanabria y AFP
Trooping the Colour
De izquierda a derecha, miembros de la corona británica en el balcón del Palacio de Buckingham: la reina Camilla, el rey Carlos III, el príncipe William y la princesa Catherine. Los niños son Charlotte, George y Louis, príncipes de Gales. (AFP)







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Rey Carlos IIITrooping The Colour
Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

AFP

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