Radio anuncia por error la muerte del rey Carlos III y causa conmoción en Reino Unido

El rey Carlos III de Reino Unido asiste a una fiesta en los jardines del castillo de Hillsborough, en Hillsborough, Irlanda del Norte, el 20 de mayo de 2026, durante el segundo día de una visita real de tres días a Irlanda del Norte. (Foto: Chris Jackson / POOL / AFP)

Una emisora británica anunció por error la muerte del rey Carlos III y provocó momentos de confusión y alarma entre oyentes en Reino Unido. El incidente ocurrió cuando Radio Caroline interrumpió su programación habitual con un mensaje preparado para una situación de fallecimiento de un monarca.

La estación informó que suspendía sus transmisiones en señal de respeto por el supuesto fallecimiento del rey Carlos III, según reportó The Telegraph. Después, la emisora reiteró el mensaje e indicó que mantendría música acorde con el momento hasta nuevo aviso.

Tras el anuncio, sonó la canción God Save the King. Luego la estación permaneció en silencio durante aproximadamente 15 minutos.

Más tarde, Peter Moore, gerente de Radio Caroline, pidió disculpas y explicó que el incidente ocurrió por una falla informática.

Moore detalló en una publicación en Facebook que un problema en el sistema del estudio principal activó de forma accidental el protocolo para la muerte de un monarca. Indicó que este procedimiento se mantiene disponible en las emisoras del Reino Unido aunque esperan no utilizarlo.

El responsable añadió que el silencio posterior de la emisora alertó al personal sobre la situación. Después restablecieron la programación habitual y emitieron disculpas en vivo.

También expresó disculpas hacia el rey Carlos III y hacia los oyentes afectados por la situación.

El error generó una fuerte reacción en redes sociales. Varios oyentes describieron la preocupación que sintieron antes de conocer que el anuncio era falso.

Algunos usuarios relataron que corrieron a informar a familiares sobre la noticia. Otros indicaron que escucharon el mensaje mientras conducían y dudaron si se trataba de una información real o una broma. Otros señalaron que sintieron temor inicial y luego alivio al descubrir que el reporte era incorrecto.

La grabación de los momentos de confusión ya no aparecía disponible en el sitio web de la estación el miércoles.

Las emisoras británicas mantienen protocolos específicos para el fallecimiento de un monarca reinante. Estos procedimientos incluyen anuncios preparados con antelación y modificaciones especiales en la programación.

Mientras el falso anuncio circuló en la radio, el rey Carlos III se encontraba junto con la reina Camilla en Irlanda del Norte durante actividades oficiales. Durante la visita observó presentaciones de danza folclórica, conversó con artistas locales y degustó whisky irlandés.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.