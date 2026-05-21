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Radio anuncia por error la muerte del rey Carlos III y causa conmoción en Reino Unido

Un error técnico activó un protocolo reservado para la muerte de un monarca y sorprendió a miles de oyentes

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Por O Globo / Brasil / GDA
El rey Carlos III de Reino Unido asiste a una fiesta en los jardines del castillo de Hillsborough, en Hillsborough, Irlanda del Norte, el 20 de mayo de 2026, durante el segundo día de una visita real de tres días a Irlanda del Norte. (Foto: Chris Jackson / POOL / AFP)
El rey Carlos III de Reino Unido asiste a una fiesta en los jardines del castillo de Hillsborough, en Hillsborough, Irlanda del Norte, el 20 de mayo de 2026, durante el segundo día de una visita real de tres días a Irlanda del Norte. (Foto: Chris Jackson / POOL / AFP) (CHRIS JACKSON/AFP)







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O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

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