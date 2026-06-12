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Repretel sacude la pantalla con el adiós de su programa futbolero más querido en pleno Mundial 2026

El espacio se despedirá este domingo 14 de junio por la noche

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Por Jessica Rojas Ch.
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Repretel tiene amplia cobertura del Mundial 2026, pero este domingo cierra temporada uno de sus programas más queridos. (Archivo)







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Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

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