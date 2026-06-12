Repretel sacude la pantalla con el adiós de su programa futbolero más querido en pleno Mundial 2026

Repretel tiene amplia cobertura del Mundial 2026, pero este domingo cierra temporada uno de sus programas más queridos.

En pleno desarrollo del Mundial 2026, Repretel anunció la última emisión de uno de sus programas más queridos.

El espacio futbolero Conexión, que se transmite por canal 6, tendrá el cierre de la actual temporada este domingo 14 de junio, a las 7:30 p. m. Pero el adiós será especial; según confirmó la empresa, el show tendrá invitados especiales de Destino 2026 y Deportes Repretel, en una noche de sorpresas y emociones.

En abril de este 2026 regresó el espacio de competencias y diversión después de haber salido del aire en 2023. En esta temporada participaron como panelistas María González, Mauricio Chunche Montero, Alonso Solís, Viviana Calderón, Rodolfo Mora, Sebastián Ocampo, Mary Escalante, Pablo Gabas, Mattia Masanes y Merlyn Villarreal.