Así fue la ceremonia de inauguración del Mundial 2026

La inauguración de la Copa del Mundo 2026 tuvo una duración de 20 minutos, con espectáculos muy cortos, donde los asistentes en el Estadio Ciudad de México disfrutaron de cinco presentaciones musicales: Maná, Danny Ocean, Belinda y Los Ángeles Azules, J Balvin y Ryan Castro y cerró Shakira junto a Burna.
La primera puesta en escena estuvo a cargo de Maná, con la canción Oye mi amor. Luego fue el turno de Danny Ocean con Partidazo y seguidamente Belinda cantó con Los Ángeles Azules el éxito Por Ella.
EMPEZÓ LA FIESTA 🎉⚽️— Somos FOX Costa Rica (@somosfox_cr) June 11, 2026
La presentación de Shakira 🎤 en la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026 🏆🕺 #FOX26 pic.twitter.com/f1VpGcc3pA
J Balvin y Ryan Castro también prendieron el estadio, con su tema Una A la Vez; para dar paso a Shakira cantando y bailando junto a Burna Boy Dai Dai, el tema oficial del Mundial 2026.
Con una copa del mundo gigante en el centro de la cancha, México lanzó el mensaje: ‘Estamos listos’.
A las 12 medio día ya la ceremonia había finalizado y a las 12:10 p. m. los equipos de México y Sudáfrica se encontraban en el terreno de juego realizando sus ejercicios de calentamiento para el primer partido.
🚨 EL MOMENTO QUE TODOS ESTÁBAMOS ESPERANDO 🔥— Somos FOX Costa Rica (@somosfox_cr) June 11, 2026
Da inicio la ceremonia de inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026 🏆#FOX26 pic.twitter.com/XXDmOYrqDw