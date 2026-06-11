Así fue la ceremonia de inauguración del Mundial 2026

Así lució el acto final de inauguración de la Copa del Mundo 2026.

La inauguración de la Copa del Mundo 2026 tuvo una duración de 20 minutos, con espectáculos muy cortos, donde los asistentes en el Estadio Ciudad de México disfrutaron de cinco presentaciones musicales: Maná, Danny Ocean, Belinda y Los Ángeles Azules, J Balvin y Ryan Castro y cerró Shakira junto a Burna.

La primera puesta en escena estuvo a cargo de Maná, con la canción Oye mi amor. Luego fue el turno de Danny Ocean con Partidazo y seguidamente Belinda cantó con Los Ángeles Azules el éxito Por Ella.

EMPEZÓ LA FIESTA 🎉⚽️



La presentación de Shakira 🎤 en la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026 🏆🕺 #FOX26 pic.twitter.com/f1VpGcc3pA — Somos FOX Costa Rica (@somosfox_cr) June 11, 2026

J Balvin y Ryan Castro también prendieron el estadio, con su tema Una A la Vez; para dar paso a Shakira cantando y bailando junto a Burna Boy Dai Dai, el tema oficial del Mundial 2026.

Con una copa del mundo gigante en el centro de la cancha, México lanzó el mensaje: ‘Estamos listos’.

El estadi lució un fuegos artificiales con los colores de México al finalizar el evento de inauguración. (MARIO VAZQUEZ/AFP)

Esta fue parte de la presentación cultural que se hizo previo a las presentaciones musicales de la inauguración de la Copa del Mundo 2026. (RODRIGO OROPEZA/AFP)

A las 12 medio día ya la ceremonia había finalizado y a las 12:10 p. m. los equipos de México y Sudáfrica se encontraban en el terreno de juego realizando sus ejercicios de calentamiento para el primer partido.