Viva

¿Recuerda a la icónica ‘Llama que llama’? El personaje está de regreso: veálo aquí

Más de dos décadas después de su debut, la emblemática figura regresa como un puente entre generaciones

EscucharEscuchar
Por Fátima Jiménez
La llama que llama
Pese a que el anuncio estaba destinado al públcio argentino, La Llama que llama marcó numerosas generaciones en latinoamérica. (Telecom)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
La Llama que LlamaArgentina
Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA, actualmente cursa un técnico en Criminología. Se unió a La Nación en 2021, donde se ha desempeñado en las secciones de Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.