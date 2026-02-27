¿Recuerda a la icónica ‘Llama que llama’? El personaje está de regreso: veálo aquí

Pese a que el anuncio estaba destinado al públcio argentino, La Llama que llama marcó numerosas generaciones en latinoamérica.

Uno de los personajes más emblemáticos de la publicidad argentina está listo para un nuevo llamado. La recordada Llama que llama vuelve renovada con un enfoque que combina nostalgia, humor y lenguaje actual para conquistar tanto a quienes crecieron con ella como a nuevas audiencias.

La campaña marca el relanzamiento oficial de La Llama que llama durante febrero, con piezas pensadas para múltiples pantallas y formatos digitales, en línea con los hábitos de consumo actuales.

Lejos de ser una simple repetición de los viejos comerciales, la propuesta rescata los chistes y frases memorables del personaje, pero los reinterpreta en clave contemporánea, con referencias a la hiperconectividad, redes sociales y cultura pop de hoy.

El objetivo es claro: apelar a la memoria afectiva de quienes vivieron el boom original y, al mismo tiempo, presentar la llama como una figura vigente, capaz de dialogar con las dinámicas de humor y viralidad propias de la era del streaming y las plataformas.

El regreso de la llama se inscribe en la estrategia integral de Telecom Argentina. En este contexto, La Llama que llama funciona como vehículo para comunicar que la marca evolucionó junto con su público.

La narrativa publicitaria no solo apela a la risa, sino que también invita a identificarse con situaciones actuales: videollamadas, grupos de chat, consumo de series y música en línea, y la necesidad de estar siempre conectados.

En su momento, la campaña original se convirtió en fenómeno cultural: los diálogos de la llama se repetían en la calle, en la escuela y en la oficina, y sus frases se transformaron en muletillas compartidas por toda una generación.

El nuevo formato apuesta por ese mismo espíritu, pero adaptado a un entorno donde los contenidos circulan a gran velocidad y se comparten en redes sociales.

Más de dos décadas después de su debut, La Llama que llama regresa como un puente entre generaciones: quienes la vieron en su infancia o adolescencia ahora pueden presentarla a hijos, sobrinos o hermanos menores en un contexto completamente distinto, pero con el mismo tono absurdo que la hizo famosa.

Vea el regreso de la Llama que llama: