Viva

Entre lágrimas, famosa influencer Mari Centeno comparte inesperado detalle de su boda

La tiktoker más seguida de Costa Rica se sinceró con sus seguidores y habló abiertamente sobre varios aspectos de su matrimonio

Por Fátima Jiménez
Mari Centeno
Mari Centeno, una de las influencers más reconocidas de Costa Rica, se encuentra actualmente en plena planificación de su boda. (Captura de video)







Mari CentenoInfluencer
