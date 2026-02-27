Entre lágrimas, famosa influencer Mari Centeno comparte inesperado detalle de su boda

Mari Centeno, una de las influencers más reconocidas de Costa Rica, se encuentra actualmente en plena planificación de su boda.

La influencer costarricense Mari Centeno atraviesa una de las etapas más emocionantes de su vida: está a pocos meses de casarse con su novia Katherine.

Entre lágrimas, la creadora de contenido compartió este viernes 27 de febrero un detalle muy especial de su próximo matrimonio: la invitación digital. “Chiquillos, estoy tan feliz. No sé ni cómo sentirme. Todo se siente muy real”, expresó Centeno antes de mostrar el documento.

En la invitación aparece la pareja junto al anuncio de su boda y la fecha de la celebración: el 15 de mayo de 2026. “Hoy celebramos el amor que nos une y la historia que seguimos escribiendo juntas. Con el corazón lleno de amor, damos inicio a nuestro para siempre”, se lee en la introducción.

El diseño incluye un cronómetro que cuenta los días restantes para la ceremonia, además de fotografías de la pareja y del hijo de Katherine, a quien Mari considera también su hijo.

“Lo hemos incluido en todo este proceso porque yo siempre he dicho que no me voy a casar con ella, me voy a casar con los dos. Esta es una formalidad para unir a esta familia, porque nosotros ya somos una familia desde años atrás”, agregó conmovida.

Centeno también comentó que tanto ella como Katherine han puesto todo su amor y esfuerzo en la preparación del enlace, razón por la cual ambas viven este momento con gran ilusión.