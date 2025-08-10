Recordado galán de telenovelas venezolanas lucha contra el cáncer: ‘Hoy le toca enfrentar el papel más duro de su vida’

Uno de los galanes más reconocidos de la época dorada de las telenovelas venezolanas afronta una dura situación de salud y por eso, él y su familia buscan ayuda económica para tratar la enfermedad que aqueja al artista, hoy de 82 años.

El intérprete y primer actor venezolano fue diagnosticado con cáncer, según confirmó su hija a través de un video que publicó en Instagram. La mujer, además de dar a conocer el detalle sobre la salud de su padre, solicitó ayuda al público para recaudar donaciones.

Se trata de Eduardo Serrano, reconocido internacionalmente por su trabajo en telenovelas como Las Amazonas, Marianela, Emilia, La Zulianita, La heredera y La mujer perfecta; famosas producciones de Venevisión. También destacó en otros títulos exitosos como Simplemente María y Aquella mujer de Cadena Venezolana de Televisión.

El actor venezolano Eduardo Serrano conquistó al público de Latinoamérica con sus papeles de galán en las telenovelas venezolanas. (Facebook)

“Tengo el deber de informarles que mi papá hace un mes fue diagnosticado con cáncer de células pequeñas en el pulmón con metástasis al cerebro. Además de un cáncer, que no está ligado a ese, en la vejiga que lo llevó a que le hicieran una nefrostomía”, precisó Magaly García, hija del artista.

En medio de esta situación de salud del actor, la familia decidió abrir un GoFundMe para poder cubrir los gastos médicos y todos los tratamientos que requiere. “Mi papá ha dedicado su vida a dar alegría y apoyo a los demás. Hoy, humildemente, les pedimos que nos ayuden a devolverle un poco de todo lo que él ha dado. Hoy le toca enfrentar el papel más duro de su vida’”, publicó la mujer.

Eduardo Serrano, un galán de Venevisión

Eduardo Serrano comenzó su carrera a los 14 años y debutó como actor en el teatro de la Universidad Central de Venezuela (UCV).

El artista es considerado uno de los grandes galanes de la época dorada de la televisión venezolana. Empezó en telenovelas a los 23 años.

El actor Eduardo Serrano fue una figura fundamental en la época dorada de las telenovelas de Venevisión. Comenzó su trayectoria a los 23 años. (Facebook)

En su trayectoria también figuró en producciones internacionales y miniseries como Demente criminal, La suerte de Loli y Voltea pa’ que te enamores.

En el aspecto personal, estuvo casado con las reconocidas Mirtha Pérez, Carmen Julia Álvarez y Haidy Velásquez. Tuvo tres hijos: Leonardo Andrés, Miguel Eduardo y la también actriz Magaly Serrano.

