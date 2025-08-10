Viva

Recordado galán de telenovelas venezolanas lucha contra el cáncer: ‘Hoy le toca enfrentar el papel más duro de su vida’

La familia del legendario intérprete busca donaciones para atender la enfermedad

Por Jessica Rojas Ch.

Uno de los galanes más reconocidos de la época dorada de las telenovelas venezolanas afronta una dura situación de salud y por eso, él y su familia buscan ayuda económica para tratar la enfermedad que aqueja al artista, hoy de 82 años.








