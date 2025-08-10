Murió actor de ‘Rosario Tijeras’ a los 38 años por causa de una enfermedad fulminante

El elenco de la afamada serie Rosario Tijeras, así como los fans de La rosa de Guadalupe y otras producciones de televisión mexicana, lloran la muerte de uno de sus actores, quien falleció a los 38 años.

Medios como Univisión y El Heraldo compartieron la noticia del deceso del artista, quien también participó en otros títulos como Marea de pasiones. La información se dio a conocer este sábado 9 de agosto.

El mexicano Juan Carlos Ramírez fue parte del elenco de la cuarta temporada de 'Rosario Tijeras', además se dedicaba al modelaje. (Instagram)

El intérprete Juan Carlos Ramírez, quien dio vida al personaje de Chivo en la cuarta temporada de Rosario Tijeras, murió a causa de un aneurisma cerebral, según confirmó la agencia de modelos a la que pertenecía.

En una de sus últimas publicaciones en Instagram, el actor subió unas fotos suyas caracterizando a Chivo y escribió: “Chivo listo y equipado para el estreno de Rosario Tijeras 4. Atentos”.

Precisamente, la cuarta entrega de la serie se publicó en Netflix a mediados de junio y tendrá su lanzamiento en TV Azteca el 18 de agosto.

