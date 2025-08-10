Murió actor de ‘Rosario Tijeras’ a los 38 años por causa de una enfermedad fulminante

El elenco de la afamada serie Rosario Tijeras, así como los fans de La rosa de Guadalupe y otras producciones de televisión mexicana, lloran la muerte de uno de sus actores, quien falleció a los 38 años.
