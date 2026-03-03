Reconocidos periodistas asumirán horario que dejó ‘Malas compañías’ en Teletica Radio; vea quiénes son

'Malas compañías', de Teletica Radio, llegó a su fin el pasado viernes y este lunes la empresa estrenó un nuevo espacio en su lugar.

Luego de que Malas compañías, el programa de Ignacio Santos y Armando González, llegara a su fin tras nueve años al aire, el horario de 8 a. m. a 9 a. m. en Teletica Radio quedó vacante.

Aunque circularon diversas especulaciones sobre el espacio que lo reemplazaría, ya se conoce cuál será la nueva propuesta para esa franja horaria.

Desde este lunes 2 de marzo dio inicio Camino al Mundial, un nuevo programa que acompañará a la audiencia en la cuenta regresiva hacia la Copa de la FIFA 2026, cuyo arranque está previsto para el 11 de junio de este año.

“Camino al Mundial será un punto de encuentro diario para los aficionados al fútbol, ofreciendo información, análisis, historia y entretenimiento en torno a la máxima cita del balompié internacional”, indicó Teletica.com.

El espacio será conducido por reconocidos periodistas de Teletica Deportes y otras figuras habituales de proyectos deportivos del canal, entre ellos Christian Sandoval, Adrián García, Melissa Alvarado, Gaby Jiménez, Juan Carlos Solano y Adrián Méndez.

Melissa Alvarado, Christian Sandoval e Ian García son algunos de los periodistas que estarán al frente a 'Camino al Mundial', el nuevo programa de Teletica Radio. (Tomada de redes )

El programa contará con varias secciones especiales dedicadas al Mundial 2026.

En El camino de los 48 clasificados se repasará el proceso de cada selección rumbo al torneo, sus figuras más destacadas y su historial en Copas del Mundo. El recuerdo mundialista evocará los momentos que marcaron la historia de los mundiales, mientras que La figura mundialista rendirá homenaje a jugadores y personajes que dejaron huella en la competencia.

En Noticias de la Copa del Mundo se ofrecerá información actualizada y cobertura permanente del torneo, y Las sedes del Mundial mostrará las características y particularidades de cada ciudad anfitriona.

Teletica aseguró que Camino al Mundial forma parte de su amplia oferta mundialista, la cual incluirá una propuesta multiplataforma para que la audiencia disfrute del Mundial 2026 a su manera, con contenidos en radio, televisión y entornos digitales.